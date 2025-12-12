裝修公司早標下破億｢女王炸藥」採購 藍委：這炸藥之王是何方神聖？

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君召開記者會，揭露福麥國際室內裝修公司才新增登記項目3個月，就打破老牌專業公司，拿下中科院的1.2億元高熔點炸藥（HMX）採購案。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 福麥國際室內裝修公司得標國防部高達5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，引發軒然大波後，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今（12日）召開記者會，再揭露，福麥公司去年底新增營業項目後，僅3個月時間就打敗其它專業公司，就得標中科院1.2億元的「高熔點炸藥（HMX）」採購案，讓他們質疑福麥公司的負責人李文慶到底是何方神聖？相關單位應對外說明清楚。

王鴻薇表示，這間福麥公司的老闆同時經營旅館業、室內裝修業也有衛浴設備的相關家具事業，去年底才新增國際貿易及化學批發的營業項目，這樣非常神奇的標到國防部5.9億元的採購案，讓大家聯想到之前的小吃店快篩劑案。

王鴻薇指出，很多業者看不下去，讓他們陸續接獲爆料，他們去查證後也證實，這間福麥國際室內裝修公司早在今年3月12月日就投標中科院1.2億元的「高熔點炸藥（HMX）」採購案，還順利得標，大家真的小看這間公司了，兩起標案的炸藥採購來源一下是美國、一下是印度，福麥到底是何方神聖？儼然已經是「炸藥之王」。

王鴻薇進一步指出，中科院其實最近幾年都有發包HMX採購案，之前長期投標的兩家公司台灣波律和為民，主要營業項目就有化學、機械、航太工業等背景，並不會受到質疑，但今年得標的福麥公司，去年底才剛新增營業項目，短短3個月，就馬上打敗其它兩家專業公司。

王鴻薇直言，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從2021年到2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口，這樣的公司能夠接二連三得標國防標案，李文慶背後到底是誰？說清楚講明白。

馬文君補充，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購的高熔點炸藥（HMX），又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

徐巧芯也補充，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易，更大的問題是，這屬於國際海運危險品準則中的 第一類危險品，長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，為什麼隨隨便便一家裝潢公司，有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮？

