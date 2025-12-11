裝修公司標下國防部近6億炸藥採購案遭質疑！ 經濟部回應了

國防部RDX海掃更炸藥採購案由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標，遭質疑該公司不具專業度，甚至有國安疑慮。再度引起輿論譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參加投票，經濟部最新回應表示，福麥公司94年登記設立，97年登記成為出進口廠商，另於113年增加室內裝修業並變更公司名稱。

國民黨立委王鴻薇10日在臉書發文揭露，網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更「旋風炸藥」公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多元，決標金額5.9億元，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論，室內裝修公司賣軍火讓人想起小吃店進口快篩劑的荒謬。

國防部10日說明，福麥公司符合「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立，符合招標文件定。經濟部11日指出，查「福麥國際室內裝修有限公司」，於94年設立登記，該公司已於97年11月6日登記成為出進口廠商，另於113年增加「室內裝修業」及變更公司名稱。

經濟部提到，「福麥國際室內裝修有限公司」原名稱為「福麥國際有限公司」，於113年8月增加「E801060室內裝修業」營業項目登記，並依據「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項規定，辦理公司名稱變更登記。