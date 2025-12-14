裝修公司標下炸藥採購案遭點名「賴友友」 福麥聲明回擊：禁得起檢驗

福麥公司針對近期的火藥軍購案爭議發出聲明，包括得標過程禁得起檢驗、具備履約能力；公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非外傳的「賴友友」 ；公司正派經營，對於相關採購案定會依法履約，強調如有不實指控或惡意散佈，將依法追究相關法律責任。

有立委爆料台南一家名為「福麥國際」的室內裝修公司，竟然標得國防部RDX炸藥採購5.9億標案，公司登記地址還是一家旅館。在野質疑福麥國際本身沒有爆藥許可、處置能力，非軍品本業、資本額不足標案十分之一，還是首次投標，國防部卻大開方便門，實在疑點重重。

事件延燒幾日，今（14）日福麥國際發出聲明，強調公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，也解釋得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，「並非毫無經驗之業者」。還說公司已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內取得美國官方核發之輸出許可證。

福麥國際指出，「公司負責人及其家人並無任何政黨背景」，絕非外傳的所稱之「賴友友」 ，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，並在賴清德總統任內及台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。

福麥國際強調公司是正派經營，相關採購案絕無不法情事，而RDX為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，需透過合法民間管道間接取得原料。最後強調相關採購案定會依法履約，若再有不實指控或惡意散佈不實訊息，將依法追究相關法律責任。

責任編輯／施佳宜

