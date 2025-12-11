裝修公司標到6億火藥案 顧立雄：它若能取得輸出許可、都有資格投標

國防部長顧立雄。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於裝修公司取得國防部近6億元彈藥標案，國防部長顧立雄今(11)日受訪表示，它有國際貿易代理商資格，只要能取得輸出許可證明，經查驗，每個人都有資格來投標。

一家資本額1千9百萬的的室內裝修有限公司「福麥國際室內裝修有限公司」標到國防部「RDX海掃更乙項 」標案，標的分類是「447 武器, 彈藥及其零件」，最後投標金額是593,762,400元 。國民黨立委王鴻薇嘲諷有小吃店標到快篩、疫苗的既視感。

顧立雄說，這些都是國內沒有自製產能的火藥原物料採購。主要他們都具有一個從事國際貿易代理商的資格，只要他們能夠提出相關的輸出許可域證明，然後我們查驗能夠落實，每一個人都有資格來投標。「所以，我們會做好相關輸入許可證明的查驗跟最後交貨一個原廠的來源證明查驗。類似像這樣的一個火藥原物料採購案，它只要具有這樣的代理能力，只要有辦法去取得相關的我們需要的火藥原料，坦白講，這是一翻兩瞪眼的事情，它能不能取得其實是相當明確的.....」。

