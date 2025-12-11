裝修公司標得5.9億炸藥案 顧立雄：廠商為代理進口

國民黨立委王鴻薇10日在臉書指出，一家登記地址在台南名為「福麥國際室內裝修公司」，以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥採購案，質疑高價國防標案和得標公司營業項目無關聯。

而國民黨桃園市議員凌濤也在臉書貼文表示，同樣一間公司上次承攬政府案件是2013年總統賴清德時任台南市任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護，更加深外界質疑是否量身打造。

立法委員王鴻薇認為，「室內裝修公司跟我們的理解，實在是完全超出我們的一個想像，那真的會讓人家質疑這是不是有量身訂做的嫌疑。」

廣告 廣告

立法委員吳思瑤指出，「如果有這樣子的舉發案件，那國防部就應當啟動相關的查察手段。」

實際來到台南得標公司登記地點查看現場是一間旅館，負責人外出，員工不便說明。

附近鄰居表示，「我們不理解，說不定他做的行情好也不一定，他做很多、做很大。」

台南中西區西和里里長廖昇英回應，「國際貿易我真的不清楚，我知道他們有從事建築行業，老闆、老闆娘跟里的互動都很好。」

國防部長顧立雄解釋，廠商主要是代理進口，而不是需要有自製的產能。

國防部長顧立雄回應，「沒有國內自製產能，它只要有代理商資格，能夠向原廠取得這樣的一個輸出許可證明跟原廠來源的證明，然後提供這樣的一個火藥的原物料，我們經過查驗屬實就可以履約。」

國防部表示，本案採購火藥原物料為國內廠商無產能項目，11月18日、12月2日2次開標只有福麥公司投標，公司營業項目也不僅有室內裝修，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標，後續國防部會做好相關輸出許可證明的查驗、最後交貨時原廠來源證明的查證。