裝修公司標火藥惹議！ 顧立雄怒嗆：設定資本額就能確保履約嗎

針對軍方火藥採購爭議，顧立雄罕見動怒反問：我們需要設立什麼其他門檻？設立一定資本額就能保證履約嗎？去計較這公司的名稱就會讓它履約嗎？（圖：張柏仲攝）

國防部採購「RDX海掃更」火藥決標金額高達5.9億、得標廠商卻被踢爆是一家位在台南的福麥室內裝修公司，被質疑是「高思進口雞蛋」或「小吃店進口快篩」翻版。國防部長顧立雄今天（15日）表示外界質疑都是不實指控，動怒回嗆：設定資本額就能確保履約嗎？（張柏仲報導）

被問起過去一週發生的軍方火藥採購爭議，顧立雄罕見動怒回應：我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓它容易履約嗎？我們去計較這公司的名稱就會讓它能夠履約嗎？它只要能夠從事國際貿易業，它拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，它交貨的品質沒有問題，我們就拿得到貨。拿得到貨我們才會付款，拿不到貨它的履約保證金會被沒收、公司還要被停權，那當然大家都是有把握的人才會進來。

廣告 廣告

顧立雄說他要強調的是，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭後都是以提供當地為優先，取得並不容易；再加上我們國家的環境處境特殊，取得原本就不容易，因此才需要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，但他進來的當下他就要衡量，自己有沒有辦法履約。

顧立雄說如果一再用一些誇大不實的指控，讓我們要取得的重要戰備物資更加困難；讓我們戰備準備無法獲得進一步落實，傷害到的是我們的國家安全，這是我們不願意看到的結果。他強調國防部絕對禁得起檢驗，也要再次呼籲所有願意參與國防工業的廠商，大家持續努力，為我們國家安全繼續努力。

對於國民黨桃園市議員凌濤將前往北檢告發，顧立雄說他都虛心接受，重申一切禁得起檢驗、也願意配合接受任何調查；而對於顧立雄提到「貨到付款」，也被質疑我方對美軍購付了蠻多的錢、似乎也沒有交貨？顧立雄則提醒：我方對美軍購是一種政府與政府之間的軍購，通常會是裝備或系統等採購；至於現在談論的則是火藥原物料採購，這是完全不同的事情。