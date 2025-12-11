裝修公司沒輸入許可證？徐巧芯揪得標單貓膩

▲國民黨立委徐巧芯說，這間公司有沒有許可證，國防部仍然沒告知。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇昨天踢爆，國防部名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元，有「快篩小吃店」的既視感。對此，國民黨立委徐巧芯今（11）日也質疑，得標單中有貓膩，裡頭原產地國別寫中華民國，他剛提及，如果是中華民國生產，必須是軍備局的205兵工廠，「請問是205廠幫他做炸彈嗎？不可能」，所以他一定要走國際貿易，但是這間公司有沒有許可證，國防部仍然沒告知。

廣告 廣告

徐巧芯今天在黨團記者會上指出，「RDX海掃更」非常強力，是法規定義的爆料物，或是其組成零件，在台灣是非常嚴格管制品，為何要管這麼嚴？因為威力巨大，RDX是TNT的1.5倍，猛度極高是軍用炸藥。再來，本身具有化學危險性，一但被濫用，對公共安全危險極大，除了爆炸以外，本身也是有毒物質，長期接觸可能會損害神經系統，也就是說，環保署會列為會污染土壤、地下水的監測項目，這是為何RDX管制條件嚴苛，絕對不屬於一般進口程序，不是說是一般貿易商，就有資格進口。

徐巧芯解釋，必須要具備以下身份，例如軍方機構，像是軍備局的205兵工廠，為了生產彈藥，就有權利進口原料，第二，叫做特許廠商，必須持有「事業用爆炸物管理條例」中，裡面的相關輸入許可證，這樣的廠商通常要是專業軍火代理商，或是化工大廠，絕對不是一家建築設計公司。

徐巧芯也曬出「得標單」貓膩，裡頭原產地國別寫中華民國，他剛提及，如果是中華民國生產，必須是軍備局的205兵工廠，「請問是205廠幫他做炸彈嗎？不可能」，所以他一定要走國際貿易，但是他有沒有許可證，國防布昨天說明中，仍然沒有告訴我們。

徐巧芯再指，「福麥國際室內裝修公司」在113年8月9日時，這家公司所登記的所有營業項目，連貿易都沒有，只登記建築批發、建材零售、電器批發零售、室內裝潢...等。一直到113年12月30日，突然去新增國際貿易、五金批發、電子材料、化學材料批發、機械批發，一年前多申請幾個項目，一年後就以0.212億的資本額，標下5.9億的RDX案。

徐巧芯解釋，在化學原料批發部分，可能是他能夠取得許可的營業項目，但他剛剛提及，除了今天RDX威力非常巨大，必須要有相關許可證，昨天國防部報告裡，並沒有告訴我們他有沒有許可證，只說如果按照期程沒有公布，就不能繼續標案，但在當初標案上，寫的產地叫中華民國，實際上這家公司卻是要走國際貿易，而且對於這家公司資本額，過去在從事室內設計裝潢，沒有過RDX貿易接觸經驗，也沒有相關許可證情況下，室內裝潢公司是否有專業度？能夠處理如此危險禁法管制品？

徐巧芯再質疑，第二，國安疑慮，相關原料由一家室內設計公司來處理，是否安全？中間過程是否可靠？特許資格是哪裡來？是否具備火炸藥相關資格，或是借殼上市投標？這些事情都應該進一步釐清，而不是昨天國防部短短新聞稿就想要蒙混過關，RDX炸藥絕對不是一家小小裝潢公司。

▲國民黨立委徐巧芯質疑，得標單中有貓膩。（圖／徐巧芯提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小紅書落地成解方？內政部曝卡在這一關：要遵循中華民國法律

美機密文件爆「無力保台」 國民黨拋3大質疑：請總統到國會報告

陳玉珍稱願意溝通 助理工會：本週五立法院集會完就拜會她