裝修公司炸藥標案批顧立雄說謊 馬文君揭量身打造：合約共15億

馬文君指裝修公司炸藥標案是量身打造、顧立雄自欺欺人。資料照 李政龍攝



國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，遭爆得標竟是「福麥國際室內裝修公司」。國民黨立委馬文君今（11日）表示，她接獲爆料，疑似有中間人介紹從印度採購，標案條件均為福麥公司「量身打造」，後續仍有將近9億元合約，合約總價將近15億元。

國防部長顧立雄今天表示，這是國內沒有自製產能的火藥原物料採購，最主要是代理進口，而不是需要有自製的產能。有代理商資格，能取得輸出許可證明跟來源證明，查驗屬實就可履約。

馬文君下午在臉書發文「敬告顧立雄部長」表示，「如果不是你存心對全國百姓說謊，就是你的部屬正在欺瞞你！」

馬文君說，關於室內裝修公司竟然取得國防部五億多元炸藥標案一事，顧立雄稱該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，這是錯誤的。她說，國軍使用RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，根據她接獲爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。

馬文君說，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。一、沒有爆藥許可。二、沒有處置能力。三、非軍品本業。四、資本額不足標案十分之一。五、首次投標。

馬文君說，光是以上這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。她質疑，「這代表什麼，代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓他取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是五億多，是將近十五億元！」

馬文君表示，不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。「顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎？」

