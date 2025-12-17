裝修公司獲RDX火藥標案爭議 馬文君提案限定採購單價不得高於原案

裝修公司獲的RDX火藥爭議，馬文君提案限定採購單價不得高於原案。（資料照片／鄒保祥攝）

「福麥國際室内裝修有限公司」獲得國防部的「RDX火藥」標案爭議延燒，國民黨立委馬文君今天（17日）在立法院外交國防委員會提出2項臨時提案，一是為防止恐怖組織及防範此類高爆炸跨境風險，對於此類高爆炸藥買賣、運輸有嚴格限制規定；其次是為避免後續肇生不良事件，強化採購紀律，也要求國防部對此案後續擴充採購RDX海掃更的每公斤單價，不得高於此案採購的每公斤單價。兩項臨時提案在僅一位綠委在場不表態的情況下，無異議通過。

馬文君在立法院外交及國防委員會提出二項「臨時提案」，第一項提案指出，鑒於近期福麥國際室内裝修有限公司得標國防部購置之「海掃更RDX」猛炸藥類火藥/原料。另在聯合國法規及國際法規框架下，為防止恐怖組織及防範此類高爆炸跨境風險，對於此類高爆炸藥買賣、運輸有嚴格限制及規定。

為避免此案所採購火藥原料於運輸過程中，發生不可預期之高風險事件，妨礙國家名譽及安全，確保如期、如質運交。

爰要求國防部，對於高爆風險原料採購，每批貨於原產起運前，應先依據相關規範之國際海運危險貨物及經濟部、警政署等國内特許、管制等相關法規，要求廠商完成於原產地至本案履約地點之運輸、申報計畫文件，併火炸藥檢驗效能之第三方公證單位檢驗報告，同列為交貨應隨附合格文件之一。

第二件臨時提案為：鑒於近期福麥國際室内裝修有限公司得標國防購置之「海掃更RDX」 猛炸藥類火藥/原料。考量本招標案另亦律定後續金額上限為新臺幣824,670,0000元之擴充條款。得採限制性招標洽原得標廠商辦理採購，為避免後續肇生不良事件，嚴肅相關採購紀律。

爱要求國防部，對此案後續擴充所採購RDX海掃更之每公斤單價，不得高於原案(採購編號:JE15005L097)採購之每公單價。

在場委員包括馬文君、陳永康及徐巧芯及民進黨立委林楚茵在場，但林楚茵完全不理會提案內容，因此無異議通過此二項提案。



