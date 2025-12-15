裝修公司能賣炸藥？ 顧立雄怒駁「量身訂做」：國防部經得起檢驗

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。（鄧博仁攝）

國防部採購「RDX海掃更」炸藥標案，遭藍委揭露是由室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標，引發在野質疑聲浪和議論。國防部長顧立雄今（15日）上午語氣激動地說明，火藥原物料要能夠取得，必須取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件、取得經濟部進出口同意，運抵台灣要經過專業單位品質檢驗，這些通過之後，（廠商）才能夠拿到錢，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊，那我需要管這間公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

廣告 廣告

他並強調，如果一再用誇大不實指控，讓取得重要戰備物資更加困難，讓戰備準備沒辦法進一步落實，傷害國家安全，這是不願看到的，國防部絕對經得起檢驗。

顧立雄今出席國防外交委員會，會前受訪時，首先要強調第一點，除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料，要從國外進口的案件，往前溯查了20年，全部都採公開招標，所有廠商資格就是有合法設立證明、納稅證明、從事國際貿易業，就這3項資格，20年來所有火藥原物料類似案件進口沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身訂做，都是採公開招標程序，資格也都維持如此，「其次我要說明的是，這些火藥原物料重點是在於，最後能不能履約以及權益如何維護。」

顧立雄續說明，火藥原物料要能夠取得，必須要取得當地政府輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件、取得經濟部進出口同意之後，運抵台灣要經過專業單位品質檢驗，這些通過之後，才能夠拿到錢，沒有辦法通過，就沒辦法拿到錢，因此在合約設計部份，在招標階段、願意來投標，就要繳交押標金，預算金額的百分之3，得標之後要繳交預算金額的百分之5作為履約保證金，因此一旦沒辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠證明文件、沒經過品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，還要停權。

話說到此，顧語氣相當嚴肅、顯些動怒地說，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊，那這樣我需要管這間公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？重點在於一定要有把握會會拿到的當地政府輸出許可證明文件、拿的到原廠地證明、品質經得起檢驗，才會來交貨，完成履約，才讓購案執行成功」。

此時，顧立雄語氣激動地再問，「我們需要設立什麼其他門檻呢？設立一定資本額就會讓他容易履約嗎？計較公司名字就能夠履約嗎？只要能夠從事國際貿易業，只要拿的到當地政府許可證明文件、原廠證明、交貨品質沒問題，我們拿得到貨才會付款，拿不到貨履約保證金要被沒收，要被停權，當然大家是有把握的人才會進來。

顧立雄續指，第三點要強調的是，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制，在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，取得並不容易，再加上我們國家的環境處境特殊，取得本來就不容易，因此要讓所有有能力的人都能夠進來，但進來當下要衡量能否履約，「如果一再用一些誇大不實指控，讓取得重要戰備物資更加困難，讓戰備準備沒辦法進一步落實，傷害到國家安全，這是我們不願看到的，國防部絕對經得起檢驗」。

顧立雄也再次呼籲所有這些願意參與國防工業廠商，有能力幫忙取得這些相關需要重要原物料廠商，大家都持續努力，為我們這份攸關國家安全工作繼續努力，在此誠摯呼籲。

面對今有國民黨議員到北檢告發國防部一事，顧立雄則回應，「我們對於任何在野黨間都虛心接受，我們都經得起檢驗，我想我們願意接受任何調查，也願意配合。」

至於被問及有沒有所謂派系或是「綠友友」的狀況？顧立雄回應，「我們清查過去20年的這些類似案例，都是採如此公開招標方式，都是採如此投標制度，也都有很多不同家公司來進行投標，就是如此。」

另外，顧立雄也嚴正澄清，對美軍購是政府對政府之間，且軍購項目通常都是裝備系統等等，現在就是火藥原物料，所以只要能運抵台灣，專業單位會協同押運，到我們安全管制單位進行檢驗，這就是火藥原物料，火藥原物料跟相關軍售是完全不同事情。

【看原文連結】