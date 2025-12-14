裝修公司連得標炸藥採購案 福麥發聲明反擊了：「賴友友」影射不符事實

福麥國際室內裝修公司得標國防部5.9億元RDX炸藥、HMX炸藥採購案，國民黨立委對此發出質疑，並有媒體指控福麥公司是「賴友友」，指涉負責人弟弟是重要關係人。對此，福麥今（14）日發出3點聲明，強調公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

​福麥表示，針對近日本公司得標國防部RDX採購案一事，部分立法委員質疑及媒體與網路流傳之不實傳言與指控，特此嚴正聲明。

​福麥指出，首先，本公司得標過程禁得起檢驗，具備履約能力。得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。其並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院2件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩周內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證本公司具備實務操作經驗與如期履約之能力。



福麥強調，第二，公司負責人及其家人並無任何政黨背景，絕非媒體報導所稱之「賴友友」。

福麥表示，公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，渠等在賴清德總統任內及賴清德擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

福麥澄清，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，本公司正派經營，相關採購案絕無不法情事。

福麥指出，本案所涉及之RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。

福麥強調，公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相關法律責任。



