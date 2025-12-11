「裝修公司」得標國防採購案 徐巧芯再揪2貓膩：不覺得怪？

國民黨立委王鴻薇昨（10）日踢爆，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司，引發外界熱議。對此，國民黨立委徐巧芯點出，該標案的「原產地國別」寫的是「中華民國」，但不是說RDX要進口？此外，福麥公司去年才申請獲得「國際貿易」、「化學材料進口」，到了今年就得標，大家不覺得非常奇怪嗎？

國防部決標金額5.9億餘元的「RDX海掃更」火藥原物料標案，得標廠商竟是「福麥國際室內裝修公司」，國民黨立委王鴻薇昨天質疑，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？行政院發言人李慧芝回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平指出，有關福麥國際室內裝修公司得標一事，因為採購的是火藥原物料，經過調查，國內的廠商沒有生產能力，所以是開放具有國際貿易，也就是可以代理進口的廠商，在招標文件就設定是「國際貿易」的條件。

徐巧芯今天在政論節目《新聞大白話》表示，福麥公司的業務除了室內裝修，還有製作馬桶，該公司資本額0.12億，去投標資本額數億的軍購，且購買項目是威力強大的「RDX海掃更」。她反問，該標案的「原產地國別」寫的是「中華民國」，但不是說RDX要進口？作為室內裝修公司的福麥公司，有能力自己製作RDX？

再來，徐巧芯質疑，福麥公司去年才申請獲得「國際貿易」、「化學材料進口」，在這之前是專做室內裝修，到了今年就得標5.9億元的「RDX海掃更」採購案，大家不覺得非常奇怪嗎？

