裝修公司「得標5.9億軍火標案」 顧立雄回應了

國防部5.9億元火藥原物料標案由「室內裝潢公司」得標引發爭議，國防部長顧立雄回應。（本刊資料照）

國民黨立委王鴻薇發文指出，一家裝潢公司，竟取得國防部近6億元彈藥標案，讓王鴻微忍不住質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部長顧立雄也於今（11日）受訪時做出回應。

裝潢公司怎麼能賣炸藥？

王鴻薇指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，「到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。」

國防部怎麼說？

對此，顧立雄回應，這些都是國內沒有產的火藥原物料的採購，只要有代理商的資格，能向原廠取得這樣的許可證明、來源證明，提供火藥原物料，國防部經過查證就履約。顧立雄說，最主要是代理進口，而不是需要有自製的產能，只要有辦法取得，就能夠提供需要的火藥原物料。

真的能放心？顧立雄：來源與許可證明都會查驗

顧立雄也強調，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，以及最後交貨時原廠來源證明的查驗。

