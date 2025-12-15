裝修公司、鞋商不能採購軍火？ 沈伯洋：衛浴廠和成曾做抗彈板

政治中心／綜合報導

國民黨對軍品採購窮追猛打，質疑裝修公司、鞋商與茶業公司，為何能拿到國防部標案，但其實早在馬政府時代，衛浴廠商和成就曾得標製作陶瓷裝甲板，國際知名的水晶品牌施華洛世奇也投入軍工產業，生產狙擊鏡；綠營立委質疑，藍營刻意扭曲是意圖讓廠商出現寒蟬效應、癱瘓國防。

從事裝修的福麥公司與鞋商大石公司，近來遭藍營質疑，為何可以得標國防部標案，但這種"斜槓"並非頭一回。

國防部軍品採購近來成為討論焦點。（圖／民視新聞）早在馬政府時代，衛浴廠商和成，就曾得標陶瓷裝甲板，並在官網公告，加總金額至少5.94億元，民進黨立委也提出更多案例。

衛浴廠商和成曾接下抗彈板軍品訂單。（圖／民視新聞）立委（民）沈伯洋：「對韓國南華集團有一定認知的話，它做的是保險，做的是百貨公司相關產業，但它也是重要的，韓國K9自走砲出口商，施華洛世奇大家的認知就是做水晶，賣水晶做的很漂亮，它同樣它的集團，也有做狙擊槍的狙擊鏡。」

立委（民）王定宇：「(營業登記)那就外行人在講的，真正專業在講的是你這家公司要進口軍品，是國內無法生產的，那國外進口屬於軍品，要輸出國的輸出許可，這個輸出許可你拿不到，你敢來投標，你押了6000萬的押標金，到時候你拿不到輸出許可，結果是什麼，國防部就賺6000萬。」

國防立委直言，輸出許可才是關鍵，跨領域採購國防標案，其實國內外並不少見，不過前總統馬英九不但沒幫忙說明，還在臉書貼出一張，自己站在投手丘，總統賴清德在板凳席的AI圖，直言"我還要再救援幾次"，但該圖疑似取自WBC的照片改圖，前議員王浩宇留言表示，已向WBC官方檢舉，未經授權盜用LOGO與圖片。就在賴總統提出1.25兆國防特別預算的此刻，藍營猛力追打國防部招標案，不免讓綠營懷疑，是要讓廠商出現寒蟬效應，癱瘓國防嗎？

民進黨立院黨團書記長 陳培瑜：「這就是藍白一直以來的陰謀論，看起來是在打弊，行打弊為名，但其實是在行阻止國防發展之實，他們希望讓這些廠商覺得困難，讓未來沒有廠商再敢投入國防產業自主發展，越來越多人不敢投入產業，剛好就可以破壞台灣之盾發展的可能性，也破壞台灣(國防)產業發展的可能性，因此如果藍白要爆料，就請拿出證據。」

正值台海緊張時刻，需要更多民間廠商投入國防產業，國民黨卻緊咬不放，讓人難免多做聯想。

