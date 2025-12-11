裝修公司5.9億得標炸藥案引議 國防部：符合國際貿易代理資格

位在台南的一家「福麥國際室內裝修公司」，隱身在住宿行館的樓上，會引發外界關注，是因為這家室內裝修公司以5.9億，得標國防部海掃更RDX炸藥標案。

附近鄰居表示，「他做很多、做很大啊，他也有經銷那個馬桶。」

致電福麥公司登記的電話未能獲得回應。點開經濟部的網頁，發現福麥公司有設立的合格證明，資本總額是1900萬元，有營業的事業項目，包括建材批發、室內裝潢、國際貿易和化學原料批發。

國民黨桃園市議員凌濤質疑，「為什麼兩次重大5.9億的標案，所有的廠商就通通不知道，只有福麥一家知道，這有沒有量身打造的疑慮呢？簡直是疑點重重。」

廣告 廣告

民進黨立委吳思瑤表示，「如果有這樣子的舉發案件，國防部就應當啟動相關的查察手段，如果確有其事，那當然有違法採購的部分，該怎麼辦就怎麼辦。」

國防部採購室中將主任趙亞平指出，「他有經過經濟部設立合格證明，他有16項的這個營業項目，包含了這個化學原料的批發，具符合這個國際貿易代理這個資格。」

據了解，海掃更RDX是一種強大穩定的烈性炸藥，也具備極高的熱穩定性，只要溫度超過200°C，就會快速分解，超過300°C將迅速自行引爆，爆炸速度落在每秒8350公尺到8750公尺之間，威力是TNT炸藥的1.5到1.84倍。

國防安全研究院助理研究員許智翔說明，「RDX是其中一種非常主要的材料之一，我們在一般比較廣泛、為人所知的一些炸藥裡面，比方說像C4塑膠炸藥，它裡面大概成分就有約莫90%是RDX。」

藍營質疑，福麥公司上次承攬的政府案件，恰巧是總統賴清德在台南市長任內，現在又順利以1900萬的資本額，得標國防部5.9億炸藥標案。面對外界疑慮，國防部長顧立雄表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠的來源證明。