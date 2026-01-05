裝修冷氣近10年釀30死！勞動部發布指引強化防護違者最重罰300萬

根據職安署統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，對此勞動部也於今（5）日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」。示意圖，李政龍攝



冷氣機的安裝，有時因需要在戶外高空作業，而伴隨著一定的危險。根據勞動部職安署統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型佔將近7成。為提升冷氣機安裝及維修作業安全，勞動部也於今（5）日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。

勞動部今日發布的「冷氣安裝維修作業安全指引」，是針對冷氣安裝與維修各階段作業，系統性分析工作環境特性、作業危害因子及實際職災案例，並結合現場實務經驗，逐步說明安全施工程序與防護要領，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。

職安署表示，為強化作業安全，職安署邀集電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會及內政部、經濟部等相關部會與勞動檢查機構等，進行多次研商，訂定適合實際需要之作業安全指引，供作業人員遵行，以維護其生命安全。

職安署也強調，該指引係彙整各界實務經驗作法訂定，除促請業者應參照建立風險管理機制，確實做好相關防護設施及使用安全防護具外，後續將規劃辦理冷氣機安裝及維修作業人員安全宣導、教育訓練等措施，以確保人員作業安全。

根據中央社報導，雖然該指引如未遵守並不會罰錢，但若雇主若違反相關規定導致職災，如裝修冷氣時可能遇到的墜落或感電致死等，依職業安全衛生法可處新台幣5萬元至300萬元罰鍰，重大職災並可能涉及3年至5年刑事責任。

