裝修冷氣高風險！近10年工安致30死 雇主違安全指引最重罰300萬

勞動部職業安全衛生署統計，近10年勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30名勞工死亡，其中墜落為主要災害類型占將近7成。勞動部今天發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。若雇主若違反相關規定導致勞工作業墜落或感電致死等，最重可處新台幣300萬元罰鍰。

勞動部今天發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，針對冷氣安裝與維修各階段作業，系統性分析工作環境特性、作業危害因子及實際職災案例，並結合現場實務經驗，逐步說明安全施工程序與防護要領，強化業者及從業人員安全意識及防災能力。

職安署職業安全組長陳光輝告訴中央社記者，雖然指引本身沒有罰則，但若雇主若違反相關規定導致職災，如裝修冷氣時可能遇到的墜落或感電致死等，依職業安全衛生法可處5萬元至300萬元罰鍰，重大職災並可能涉及3年至5年刑事責任。

陳光輝強調，就算是自營作業者，事業單位也應嚴格採取防墜、防電、防火設施及落實教育訓練措施，以確保作業人員生命安全並避免遭受處罰。

職安署說明，由於冷氣機安裝工程多由微型企業或自營作業者承作施工，資源不足又缺乏危害意識，讓勞工暴露於高度墜落風險，易造成職業災害發生。職安署表示，為強化作業安全，經邀集電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會及內政部、經濟部等相關部會與勞動檢查機構等，進行多次研商，訂定適合實際需要作業安全指引，供作業人員遵行，以維護其生命安全。