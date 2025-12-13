裝修商得標炸藥採購案 藍委邀軍方專報釋疑

▲裝修商得標5.9億炸藥採購案惹議，立院外交及國防委員會將邀請國防部專報。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇近日爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「麥福」，引發質疑。對此，立院外交及國防委員會週一（15日）邀請國防部進行著專案報告。國防部指出，廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約並沒收履約保證金及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

國防部送交立院專報指出，經清查近5年(110至114 年)火藥原物料採購案件 ，計「105 公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、「B炸 藥」、 「班乃特傳火藥條等3項」、「M30發射藥 」、「M2 發射藥等2項」、「班乃特傳火藥等2項」 等6案，各案原物料均為國內廠商無產製能力品項，為廣徵商源，購案均採公開招標以「內購外 」方式辦理，並於廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等 項一般資格，以鼓勵國內廠商參與國防產業。

國防部指出，為掌握市場供應情形，需求單位軍備局第205廠於採購前辦理公開徵求國內商源，結果確認國內廠商仍無火藥原物料產製能量，需以進口現貨供應，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性 ，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項資 格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。

國防部表示，為確保投標廠商具誠意參標，防止惡意棄標等影響採購公正行為，招標文件要求廠商投標時應繳交預算金額百分之三(新臺幣 2,474 萬元)之押標金擔保，以保障合約如期簽訂，並應於決標次日起18日內繳交履約保證金(預算金額百分之五為新臺幣 4,123 萬元)，以督促其依約履行。

國防部稱，廠商應於決標次日起180個日曆天內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」；另案內標的屬限制性貨品輸入(出)管制品項，並應依經濟部訂頒「貨品輸入管理辦法」規定，獲得進口同意文件。交貨至第205廠後，由該廠火工專業檢驗人員針對廠商交貨標的實施抽樣，送交合格檢驗單位 (含第三公正單位)，並依美軍標準實施物、化性檢驗，檢驗合格始得辦理結案付款，不合格即辦理退貨，由廠商回運原產地。

國防部強調，加強查驗原物料訂購、簽收及證明文件等資料，後續廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約並沒收履約保證金及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

