裝修商標數億RDX火藥原料 蘇紫雲：合法但應提高門檻、納化工專業

黎巴嫩貝魯特港2020.8.4一艘滯留7年的俄國貨輪上危險品硝酸銨大爆炸後，碼頭設施被夷平，造成至少220人死亡，超過7,000人受傷和60人失蹤。資料照Mehr News Agency, CC BY 4.0維基百科



國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料，因得標廠商本業為「室內裝修公司」，且資本額不到2千萬，遭藍委質疑缺乏專業背景及運送能力。國防院所長蘇紫雲指出，依現行法規，廠商具國際貿易資格投標雖然合法，但「RDX海掃更」等火藥原料高度敏感，從海運開始就必須注意溫、濕度與防靜電等，未有經驗廠商處理敏感軍用化學品上確實顯得「專業不足」，難免使民眾觀感不佳，建議未來專業機關應提高選商門檻，例如在爆裂物標案應納入化工專業人員等審慎處理、實質審查，以消除民眾的疑慮。

廣告 廣告

RDX海掃更可用於製作C4炸藥的基底。資料圖為陸軍53工兵群2025.7.12於漢光41號演習實兵演練對淡水河道阻絕設施「浮動平台」以減量炸藥實際引爆，作為全面「阻絕鏈」的參考。郭宏章攝

由於國民黨立委王鴻薇等人質疑本業為室內裝修的「福麥」公司，是否有能力運送RDX海掃更此類高風險危險品，質疑會遭到船運公司拒載。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲澄清，國際海運實務上並非不能運送火藥原料等危險品，而是安全門檻與成本極高，必須依照國際海事組織通過之國際準則「國際海運危險品運送章程」（International Maritime Dangerous. Goods Code, IMDG Code) 的規範，對於包括爆炸物、氣體、易燃液體、易燃固體、氧化物質、毒性/感染物、放射、腐蝕性物質、其他等9項貨品應如何安全運送，都有嚴格規範。

蘇紫雲也指出，根據《國際海上人命安全公約》（International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS）第七章「危險品運送」的指南（EMS Guide）更進一步要求承運這些危險品的船運單位，必須提供船員在危險品貨物發生火災、洩漏等意外情況下的應急措施建議。並配合國際海運危險品章程（IMDG Code）修訂後要求載運該章程所控管包裝件危險品之船舶，應備有特殊清單、載貨清單或危險品運輸文件、安全資料表(Safety data sheet)，還要有經修訂之載運危險品船舶緊急應變程序(EMS)及涉及危險品事故之醫療急救指南（MFAG）等緊急應變資訊。

停靠於高雄港的船隻、貨輪。吳尚軒攝

蘇紫雲指出，包括國防部這次標案從國外進口「RDX海掃更」或是中科院的「HMX」（奧客圖，俗稱『女王陛下』）的火藥原物料，均為高度敏感的化學品，得標廠商從國外貨源要啟運之前，就必須依照「國際海運危險品運送章程」（IMDG Code) 的規範，對於溫度、濕度、防止靜電。甚至於為防止這些火藥原物料危險品的容器，因為搖晃、滑動而摩擦產生靜電，必須更牢固的被固定在貨艙當中，比一般貨品的容許度更嚴格，就是為了維護運輸中的安全。

蘇紫雲也說明「RDX海掃更」或是中科院的「HMX」對於台灣防衛的戰略價值。RDX火藥原料主要用於製作炸藥，例如著名的「C4炸藥」（俗成「塑膠炸藥」）就是以RDX原料作為基底。另外，中科院標案引進的HMX奧客圖，則是RDX的衍生品，爆炸速度高達每秒9千公尺，軍事、航太方面應用則為火箭或飛彈的固體推進劑，這兩種原料均屬於高度敏感的軍用化學管制物資。

RDX為火藥原料，常用於炸藥、具爆炸力彈頭製作等（非當事人）。資料圖為國防部軍備局第205廠獲得技術轉移研製的30公厘機砲彈藥，可供雲豹裝甲車鏈砲使用，國防部證實2026年可量產。青年日報。

對於藍委質疑得標廠商沒有經驗、恐怕轉手等疑慮，蘇紫雲直言，問題的核心是「合法性」與「正當性」的落差。因為依照我國法律，只要有營利事業登記與國際貿易業的資格，投標在程序上完全合法。而且，即使考量到貨源政治敏感性的問題，如果貨源來自美國等西方國家，更需經過嚴格的出口許可管制，安全性與貨品最終流向通常沒有問題。

蘇紫雲強調，國防部與中科院應該把握這次機會，進行「戰略溝通」澄清，因為「合法」不代表具備廠商足夠的專業承作能力。蘇紫雲舉例，「就像民間有開修車保養廠的業者，如果去競標M1A2T戰車的維修合約，雖然合法，但應該不會被選中。」

蘇紫雲說，進口軍用炸藥原物料不只是買賣，更涉及品質檢驗與專業溝通，除運輸公司外，進出口公司本身的專業性也相當重要，包括託運人（法人）的責任義務、物品包材、貨櫃內固定、貨櫃外標記、啟運到運程序、應變計劃等。一連串由製造商、出口管制、危險品特殊艙位、到港倉儲棧位、積載方式等，都有賴具備危險品處理經驗、具備化工專業人員進行妥善規劃。不然，若只有憑國際貿易商資格即可得標的現行制度，容易引發社會觀感不佳，軍方應該考慮提高專業門檻。

蘇紫雲舉例，早在一次世界大戰時，法國軍方載運5000噸彈藥的船隻「白朗峰號」（SS Mont-Blanc）於1917年在加拿大哈利法克斯港因撞擊商船大爆炸，造成近2000人死亡、9000餘人受傷，城市幾乎遭毀，成為原子彈問世前最大單一爆炸傷亡事件。而2020年黎巴嫩貝魯特港炸彈原料硝酸銨大爆炸，還有2015年中國天津港硝化棉大爆炸，都是國際上危險物品在運送或倉儲途中所發生的慘痛前車之鑑。

由於這次「RDX海掃更」火藥原物料採購標案事件引發廣泛討論，蘇紫雲建議國防部應視為「戰略溝通」的機遇，面對民眾的質疑加以妥善說明，維持國防透明與社會信任，軍方除了強調依法行政外，甚至可以宣布啟動「政風調查」，以昭公信。

更多太報報導

「裝修商」進口RDX火藥得標遭質疑 國防部：標案進口廠商均具國際貿易業資格、嚴格查證品檢

藍委質疑裝修商得標中科院炸藥採購 中科院：已獲美國務院出口許可、明年3月中交貨

【太說軍武】台版「戰斧」有多威？射程1200公里直搗中國內陸 軍事專家這樣說