「裝修商」進口RDX火藥得標遭質疑 國防部：標案進口廠商均具國際貿易業資格、嚴格查證品檢
由於有原為裝修商的福麥公司得標軍方的「RDX海掃更」火藥原料，引發質疑，立法院第外交及國防委員會排定下週一（12/15）邀請國防部長顧立雄進行「國軍各類型火藥原物料購案廠商資格標準訂定及審認作法」 專案報告，書面報告已送達立法院。報告指出，經清查近 5 年(110-114 年)火藥原物料6項採購原物料，國內廠商無產製能力。為廣徵商源，國防部均採公開招標以「內購外貨」方式辦理，廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等 3項資格，鼓勵國內廠商參與國防產業。
國防部在專案報告中強調，「RDX海掃更」等火藥原料履約交貨時，均落實查驗廠商提供輸出許可證明、原廠文件，並嚴格執行交貨品質查證，以確保獲得來源及品質無虞。
國防部在書面報告中指出，火藥原物料為國防軍備重要物資，鑒於國內廠商目前無產製能量，迄今採購方式廠商均以進口方式供貨，國防部於履約交貨時，均落實查驗廠商提供輸出許可證明、原廠文件，並嚴格執行交貨品質查證，以確保獲得來源及品質無虞。
國防部也指出，國軍辦理火藥原物料採購受限於各國產量有限及地緣政治影響，且製造國往往優先滿足自身需求，復因嚴格輸出管制規定，易造成原產地供貨不穩定，國防部部在政府採購法規範下，公平合理檢討訂定廠商資格，以廣徵商源獲得所需軍品。
針對外界較不熟悉的這項「國防部各類型火藥廠商資格標準訂定及審認作法」，國防部首先從國軍火藥類購案以往採購經驗說明，國防部指出，經清查近 5 年(民國110-114 年)火藥原物料採購案件，計「105 公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、 「B 炸藥」 、 「班乃特傳火藥條等 3 項」 、「M30 發射藥」、「M2 發射藥等 2項」、「班乃特傳火藥等 2項」等6案，各案原物料均為國內廠商無產製能力品項，為廣徵商源，購案均採公開招標以「內購外貨」方式辦理，並於廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等 3項一般資格，以鼓勵國內廠商參與國防產業。
在這次引發關切的「RDX 海掃更」外購方面，國防部就廠商資格指出，為掌握市場供應情形，需求單位軍備局第205 廠於採購前辦理公開徵求國內商源，結果確認國內廠商仍無火藥原物料產製能量，需以進口現貨供應，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等 3 項資格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。
由於「RDX 海掃更」採國外採購方式，國防部進一步指出，在押標金及履約保證金制度加以規範。國防部說明，為確保投標廠商具誠意參標，防止惡意棄標等影響採購公正行為，招標文件要求廠商投標時應繳交預算金額百分之三（新臺幣 2,474 萬元）之押標金擔保，以保障合約如期簽訂，並應於決標次日起 18日內繳交履約保證金(預算金額百分之五為新臺幣 4,123萬元)，以督促其依約履行。
國防部強調，委商對外採購「RDX海掃更」原料不僅對於履約保證規範，並且對廠商資格審認作法進行要求。
國防部進一步指出，「RDX海掃更」案資格審認係依招標文件所列之廠商資格條件逐項審查，確認合法及完整性，作為判定合格之依據，具體作法包括(1)逐項比對投標文件是否符合招標資格。(2)確認證明文件真實性、有效性及相符性。(3)必要時得向相關機關反向查證。
國防部強調，另為杜絕紅色供應鏈，確保國家安全，招標文件均律定不允許「大陸地區廠商」、「第三地區含陸資成分廠商」及「在臺陸資廠商」參與投標。
對「RDX海掃更」廠商履約之管制作為，國防部表示，為確保廠商誠信履約、交貨品質無虞，對廠商履約採取5大管制作為。其中包括廠商應於決標次日起180個日曆天內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」 ；另案內標的屬限制性貨品輸入(出)管制品項，並應依經濟部訂頒「貨品輸入管理辦法」規定，獲得進口同意文件。
國防部表示，委商外購RDX的廠商交貨應檢附品質保證書、產地證明(含出廠證明、進口報關單)及原廠製造證明文件(須經產地法院或公證人公證)，並由需求單位軍備局第205 廠會同廠商辦理文件查驗，必要時實施反向查證，確認文件真實性。
另外，在火藥原料運輸安全方面，國防部表示，本案採購品項依「道路交通安全規則」第 84 條規定，向起運地或車籍所在地公路監理機關申請核發臨時通行證，並會同軍備局第 205廠之人員押運至 205廠交貨。
至於「RDX海掃更」交貨至第 205廠後的驗貨，國防部表示，將由該廠火工專業檢驗人員針對廠商交貨標的實施抽樣，送交合格檢驗單位(含第三公正單位)，並依美軍標準實施物、化性檢驗，檢驗合格始得辦理結案付款，不合格即辦理退貨，由廠商回運原產地。
國防部也說，對於「RDX海掃更」案，加強查驗原物料訂購、簽收及證明文件等資料，後續廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約並沒收履約保證金及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。
國防部強調，將持續落實國軍各類火藥原物料購案投標廠商文件審查，並於履約階段強化交貨驗收相關作為，確保交貨品質及產地來源無虞，善盡維護國防部權益之責任。
