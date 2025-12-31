裝修市場大爆炸 年產值上看5500億

【記者柯安聰台北報導】房市吹冷風，裝修市場卻火熱依舊！數字科技（5287）旗下平台「100室內設計」觀察，今年裝修規模不減反增，預計上看新台幣5500億元大關，2026年則有望持續成長。平台進一步揭露，「小宅模組化」、「樂齡標配化」與「寵物共生宅」將成為未來裝修的剛需主軸。



受惠於近幾年預售屋邁入大量交屋潮，加上全台高齡老屋翻新剛需強勁，以及工料雙漲推升整體客單價等三股力道支撐，100室內設計依據財政部數據推估，2025年裝修產值將強勢逼近5500億元大關。然而，在高單價與高物價的洪流下，民眾不得不面對「房子越買越小、裝修卻越來越貴」的困境，形成一種必須精打細算、在預算內「夾縫求生」的現實壓力。





圖：房子越買越小，裝修卻越來越貴，民眾裝潢得精打細算(100室內設計提供)



據內政部最新統計，25坪以下小宅交易量占比已突破4成，多數小宅屋主既需要以裝潢放大坪效，又擔心成為「裝潢冤大頭」，施工快速、配置彈性、可預期性高的「模組化設計」因此成為屋主夾縫求生的關鍵解方。100室內設計順應時勢，推出「AI一鍵生成裝修風格」與「AI環景模擬」技術，讓屋主能在規劃時預覽完整空間樣貌，大幅降低裝修決策焦慮及與設計師的溝通門檻。



據內政部人口資料，台灣正加速邁入「超高齡社會」，樂齡裝修成為推升整體產業衝向新藍海。100室內設計用戶運營經理林宜廷提到，站內「全齡宅」、「防滑地板」、「浴室扶手」等關鍵字搜尋量今年同步創下新高，且搜尋族群明顯年輕化，顯示「為父母裝修」或「提早規劃退休宅」的需求強勁。無障礙設計也不再是因病備用，而是「優雅養老」的提前布局，成為未來居家基本標配。



據內政部及農業部統計，截至2025年11月，全台新生兒人數約9.9萬人，但新增寵物登記數卻突破20.7萬隻，達新生兒2倍以上，帶動耐抓建材、空中貓道、隱藏式貓砂盆等特殊需求爆發。室內設計業者進一步指出，今年寵物裝潢的需求成長近兩成，因應高度客製化趨勢，100室內設計研發出「精準媒合系統」，以演算法比對屋主需求與設計團隊擅長領域，不僅解決屋主「所託非人」的痛點，更協助設計公司有效獲客。







圖：人口高齡化，無障礙需求大爆發(100室內設計提供)



看準裝修市場的蓬勃需求，100室內設計全面升級用戶體驗，打造全台最完整的「一站式裝修平台」。匯聚全台逾2000家設計公司，導入「AI環景」、「一鍵生成風格」創新技術，更以「精準媒合系統」，有效提升屋主與設計公司的溝通效率。為化解裝修市場資訊不對稱的痛點，平台致力推動「資訊透明化」，公開設計費與丈量費等行情，全方位協助屋主直觀篩選專業團隊、安心成家。



100室內設計憑藉精準媒合與AI科技優勢，目前APP下載量已突破158萬次，透過獨家大數據演算法，今年已累積近1萬5000筆有效裝修需求，並實質促成超過4000筆屋主與設計公司簽約成交。亮眼的成績不僅大幅提升了設計公司的線上獲客效率，更以堅實的數據證明其作為台灣裝修媒合龍頭的平台價值。（自立電子報2025/12/31）