裝修後異味散不掉怎麼辦？健康宅3大重點解析 降低甲醛、守護孕婦與孩童安全
年前向來是裝修高峰期，許多人趕在過年前翻新老屋，期待在嶄新的空間裡迎接新開始。但工程一結束、準備家具進場時，卻常被一件事瞬間澆冷水，一開門，刺鼻氣味撲面而來，讓人連深呼吸都不敢，更別說安心入住。新家，真的準備好了嗎？
裝修後異味散不掉？健康宅成室內裝修新趨勢
有網友於PTT分享，中古屋整修完成一週後再次進屋，刺鼻氣味依舊揮之不去，懷疑正是令人聞之色變的「甲醛」。他嘗試長時間開窗通風、擺放活性碳與綠色植栽，效果卻不如預期，更讓人焦慮的是，家中太太正值孕期，讓「能不能安心住」成了最大壓力。究竟裝潢後的氣味要多久才會散？有沒有必要找專業除甲醛？這篇貼文立刻引發熱烈討論。
網友分享「會怕就買個檢測儀，門窗都關起來看會不會超標」、「不一定是甲醛也可能是甲苯味」、「甲醛對孕婦的影響還蠻大的」、「我是有請人除甲醛，除完後沒什麼味道」、「所以挑選廠商、用料的時候真的要多注意」。
這樣的狀況，其實不少人都遇過；也正因為入住後的空氣與環境，會直接影響家人的健康，近年愈來愈多人在規劃裝修時，不再只看風格與外觀，而是開始把「健康宅」納入考量。
從建材到空氣品質 健康宅3大重點一次看懂
所謂健康宅，不只是裝潢完成後看起來漂亮，而是在規劃與施工一開始，就把居住安全與環境健康放進設計裡。從建材怎麼選、工法怎麼做，到入住後的室內空氣品質，每一個環節都影響著日常生活，核心原則只有一個：把污染降到最低。裝修時，與其只追求風格到不到位，更重要的是確認建材是否安全、對健康友善，才能讓新家不只好看，還真的住得安心又舒服。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
在實際裝修上，信義居家也整理出健康宅常見的三個重點方向，分別是綠裝修、除甲醛與防霾紗窗，從裝修前到入住後，協助屋主一步步把居家環境顧好。
重點1｜綠裝修
信義居家表示，綠裝修的核心在於「一開始就把污染降到最低」。透過協助屋主選用低甲醛、低 VOC 的綠建材與環保材料，再搭配合適的施工工法與通風規劃，讓室內空氣不易累積污染。對家中有嬰幼兒、過敏體質成員，或特別重視居住健康的家庭而言，這樣的裝修方式更貼近實際生活需求。
「建築安全履歷協會」創會理事長戴雲發也提醒，室內裝修中常見的板材、塗料與黏著劑，即使完工後仍可能持續釋放揮發性物質，因此在選材與施工階段多做把關，往往是影響日後居住健康的重要關鍵。
《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/12/18~2025/12/17）「綠裝修」相關討論，聚焦於「甲醛、建材、地板、認證、永續、空氣」等熱門字詞，反映出網友對裝修材料與室內空氣品質的高度關注！隨著居住健康意識抬頭，裝修市場也開始出現以「人本健康」為核心的綠裝修認證機制。像是由台灣綠裝修發展協會推動的 GD 綠裝修認證，透過第三方專業角色，從裝修前、施工中到完工後逐步把關，讓用料與流程更清楚透明。網友認為「我覺得其實很值得，因為第三方來認証把關」、「在整個過程中也一直有相關檢查人員檢測甲醛，還有一些我不知道的數值」。
信義企業集團提供
重點2｜除甲醛
對於已經完工、準備入住，卻仍對室內氣味感到疑慮的情況，信義居家表示，僅靠開窗通風或擺放活性碳、植物，通常只能改善表層氣味，較難真正處理殘留在建材內的污染。若希望在入住前多一層保障，仍建議由專業團隊依標準流程處理，透過誘出、分解、淨化到靜置等步驟，作為裝修後的重要收尾，讓空間狀態更穩定、住起來也更安心。
重點3｜防霾紗窗
對許多家庭而言，想開窗通風，卻又擔心空氣品質，往往成了一種兩難。信義居家表示，防霾紗窗因此成為近年逐漸受到關注的選擇，能在阻隔PM2.5、花粉與異味的同時，維持通風與採光，不必因空污問題長時間緊閉窗戶。加上防霾紗窗款式與規格多元，可依不同窗型與空間彈性安裝，從廚房、陽台到大門，都能依實際需求調整使用。
除了裝修時的選材，戴雲發也指出，「健康好宅」其實是一套更全面的生活規劃。關鍵不只在材料本身，還包括室內是否具備良好的通風與換氣設計，讓空氣能持續流動，降低污染物累積；廚房是否有足夠的排氣設備，避免烹調產生的油煙與氣體長時間滯留。
同樣重要的，還有居家空間的溫濕度控制與日照條件，這些都會影響長時間居住的舒適度與身體感受。此外，住宅是否具備一定的防災能力、兼顧隱私與安全，以及能否因應不同年齡層的生活需求，例如長輩與孩童的動線與防護設計，也都是健康住宅不可忽略的環節。這些並非靠單一設備就能補足，而是在住宅規劃與裝修初期就需要整體納入思考，才能讓入住後的生活真正安心、也更長久。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月18日至2025年12月17日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『綠裝修』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
E化服務不再是長輩惡夢！信義房屋社區陪伴式教學 一步步跨過數位落差
浴室水垢、廚房油漬怎麼清？居家鍍膜效果、價格、優缺點全解析
退休後最怕被騙與房子滲水 用兩堂課教長輩守住安心生活
居家安全如何防護？隱形鐵窗合法安心 防墜兼顧美觀
裝潢蟑螂、施工拖延問題多？教你避開常見居家裝修糾紛
