裝修蟑螂猖獗！2026裝修新制需先申請？ 國土署：規定未改

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室內裝修詐騙案件頻傳，近日有媒體報導，2026年將有新制上路，限制民眾自行決定裝修開工等事宜，國土署澄清此與事實不符，並說明定型化契約草案目的在於防範裝修糾紛、遏止不法業者，但目前尚未公告上路，因此並無改變申請程序及規定。

國土署。（圖／資料照）

根據住宅消保會統計，近年「裝修蟑螂」糾紛案件呈上升趨勢，與去年同期相比至少成長約15%。有鑑於此，國土署目前正擬具「建築物室內裝修設計委託及工程承攬定型化契約應記載及不得記載事項」草案，站在保護消費者立場，防範裝修糾紛、遏止不法業者。

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裝修詐騙的常見手法令人警惕，非合格裝修業者常在施工前以便宜報價進行誘騙，施工中則透過追加工程款項詐騙民眾錢財，或者收取多數訂金後捲工程款落跑。

先前台北市一名王小姐即遭遇此類情況，她斥資275萬元找「朗豪空間設計」翻修老屋，不料該業者未經正式登記，在收取逾200萬元款項並完成初步拆除後，便以各類藉口失聯、避不見面。王小姐事後發現對方缺乏專業施工能力，且媒合平台與法律存證信函皆無法取得回應，最終只能自費收尾，原本的裝修工程演變成一場求助無門的裝潢詐騙。

國土署強調，目前全國辦理登記的室內裝修業約有1.7萬餘家，室內裝修專業技術人員約有3.3萬人，惟相關規定尚未變更，既有申請程序維持不變。

國土署提醒，有房屋裝修需求的民眾進行契約簽訂前，可先至「全國建築管理資訊系統入口網」之建築行為人公司機構資料查詢合格業者及專業技術人員資料，多一道確認程序並選擇與合法廠商簽約，才能避免落入裝修陷阱。

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