裝修詐騙金額破億成常態 永豐建經推「裝潢履約保證」防蟑螂

永豐建經董事長蕭琪琳認為，若能透過履約保證制度普及化，可有效降低裝修詐騙發生機率，也有助於淘汰不肖業者。（圖／林榮芳攝）

近年裝修詐騙案件頻傳，金額動輒數百萬、上千萬元，一旦遭遇不肖裝修業者捲款失聯，不僅裝修工程停擺，畢生積蓄更可能一夕歸零。永豐建經近年觀察到裝修詐騙金額與頻率明顯上升，為建立市場防弊機制，近期從營建市場跨入裝潢市場，推出裝潢履約保證。

在高房價時代，裝修費用往往占購屋後最大筆支出，動輒數百萬元，卻仍停留在「信任制」交易模式，風險明顯不對等。詐騙之所以層出不窮，關鍵在於「工程款一次性支付、缺乏第三方監管」，一旦廠商倒閉、捲款或惡意脫產，追討困難，成為不肖業者操作詐騙的溫床。

廣告 廣告

永豐建經推出裝修履約保證服務，董事長蕭琪琳也另外成立易鉑克室內裝修公司，成為該履約服務的第一家合作裝潢公司。（圖／林榮芳攝）

永豐建經董事長蕭琪琳認為，若能透過履約保證制度普及化，讓「錢不一次給」成為市場常態，將可有效降低裝修詐騙發生機率，也有助於淘汰不肖業者。因此他特別於永豐建經推出「裝潢履約保證」，同時又另外成立「易鉑克室內裝修公司」，將第三方履約保證制度導入室內裝修工程。

易鉑克副總劉睿茂說明，所謂「裝修履約保證」，是由第三方履約保證機構設立專戶，工程款不直接交由裝修公司保管，而是依施工進度分階段撥付。若工程未達約定進度、品質不符，或發生廠商停工、失聯等情況，款項可暫停撥付甚至返還。而永豐建經的履約保證費用為總裝潢費費用的1%，消費者也可以自行選擇要不要加入履約。

劉睿茂強調，合作目的是希望推廣此制度，讓民眾在裝修前能多一層保障選擇，也呼籲消費者提高警覺，避免一次性支付大額工程款，並選擇具備履約保證機制的裝修方案，為自身財產與居住安全多留一道防線。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

不滿生日當天Switch被收走！ 11歲男童開槍射殺養父

年薪200萬工程師嘆「只能買15坪新案」 網揭殘酷現實：在新竹算低薪