裝修錢付了人卻消失？業者推履約保證 補上裝修防詐缺口

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近年裝修詐騙頻傳，不少民眾支付高額工程款後，卻遇到裝修公司停工甚至失聯。為降低消費風險，裝修公司易鉑克宣布，導入與永豐建經合作的第三方履約保證制度，透過專戶控管工程款項，避免資金一次落入業者手中，成為阻斷裝修詐騙的新做法。

近年裝修詐騙頻傳，不少民眾支付高額工程款後，卻遇到裝修公司停工甚至失聯。（示意圖／Unsplash）

《經濟日報》報導，裝修詐騙案例中，最受關注的是去（2025）年9月新北土城一處社區事件。當時裝修公司以低價承攬工程，吸引逾百戶住戶付款，金額累計超過8,000萬元，卻在未實際動工情況下失聯，導致住戶工程停擺、求償無門，引發社會譁然。

法律與消保人士指出，裝修市場長期採行「信任制」付款模式，工程款往往一次性支付，缺乏第三方監管，使不肖業者可透過收款後失聯獲利。易鉑克表示，為補上此一制度缺口，選擇導入履約保證機制，由第三方專戶依施工進度撥款，若發生停工或違約，可保障消費者退款權益，從金流端降低詐騙風險。

永豐建經說明，履約保證制度過去已廣泛應用於預售屋市場，有助降低建商倒閉與交易糾紛。隨著裝修詐騙案件增加，將制度延伸至裝修領域，可提升交易透明度，也促使業者改善履約品質。專家建議，裝修費用動輒數百萬元，民眾應避免一次付清，選擇具第三方監管的付款機制，才能有效保障財產與居住安全。

