裝修防詐必知｜正確挑選合法裝修公司，如何篩選與查證廠商一次看

近年來居家裝修詐騙案例層出不窮，從惡意低價引誘、收取訂金後失聯，到工程中途停擺、品質粗糙等情況，都讓消費者損失慘重。許多屋主因為資訊不透明、缺乏專業判斷依據而吃虧，有鑑於此，整理一系列針對「裝修防詐」的文章。本文以「正確挑選合法裝修公司，如何篩選與查證廠商一次看」，透過分享有關室內設計裝修公司的完整篩選流程，協助民眾挑選合法、可靠的室內設計裝修公司，避免花大錢卻買到麻煩，甚至被詐騙的風險。

一、先查證合法性

在找設計公司或包商前，第一步就是確認對方是否具備合法身份，公司或個體戶必須能在公開的網路或是實體店面「查得到」。首先可以查看商業登記資訊，合法的室內設計公司或工程行，一定可以在政府的公開資料查到公司登記、負責人與營業項目。若對方以「我們是工作室，不需要登記」推託，要小心可能是無照經營，後續糾紛很難追責。

二、確認是否具備相關專業證照

擁有室內裝修證照能反映從業者的專業知識與法規認知，包括室內裝修業登記證、室內裝修專業技術人員證照（設計/施工）、建築物室內裝修施工許可（大工程必備）。若工程涉及拆除、泥作、水電等，更需要由合格技師或工班執行，否則可能造成安全疑慮甚至影響房屋結構。

三、從報價單看出專業度與誠信度

一份清晰、透明的報價單，是專業室內設計師的基本素養，因此報價單是辨別優劣公司的重要文件之一。然而。一份完整的報價單至少包含工項名稱、材料品牌、料號、規格、施工方式、單價與數量、保固範圍。若只有「泥作 12 萬、水電 15 萬」等粗略項目，代表後續追加費用機率極高。如果看到異常低價的報價單，必須要仔細留意，因為低價通常代表材料品質堪慮，或是偷工減料，甚至可能後續會不斷追加費用、工程品質無法保證，建議至少比對3家報價，若一間價格特別低，務必提高警覺。

四、從合約內容判斷是否值得信任

裝修合約不只是保障雙方，也是檢視廠商專業度的最佳指標。合約中一定要有：工程項目與材料規格、完工時間與階段驗收標準、付款比例、保固內容與責任歸屬、變更設計或追加費用的計算方式。若廠商拒絕簽約，或以「做久了都用信任」為由想跳過，建議直接更換室內設計裝修公司。

五、瀏覽作品集與口碑，但避免只看表面

由於許多裝修詐騙的公司或廠商會盜用他人施工照或從網路抓圖，想要求證真實性的可靠方式包括：要求看設計公司的實際施工中照片，或是最近完工的工程，並了解細節，如果可以，直接請供設計公司安排參觀完工現場（非必要，但可信度高）。除此之外，也要查看第三方平台的評價，因為在 LINE 群組、社團推薦的設計公司或廠商不一定可靠，建議查證Google 評價、室內裝修平台（有完工驗證者更佳），若有重大負評，注意廠商是否有合理回應。

六、實地洽談時的專業度觀察技巧

面談是判斷設計公司或廠商是否專業的重要環節。有些行為必須注意，包括是否能清楚說明結構、動線與管線配置的影響，或是能否依需求提出實際可行的設計，以及對材質特性、工法優缺點是否熟悉，是否願意提供建議，而非一味推銷，因為專業的室內設計師會為生活型態與安全著想，而非只為了成交。

七、簽約前必做的三項安全確認

想要聰明避開裝修陷阱，簽約前有三項務必做到，首先確認公司的規模與團隊，接著查詢業者是否曾有消保糾紛，最後是保留所有書面紀錄，包括對話、圖面、報價、合約，這些資料將在發生爭議時提供強力證據。

選對廠商，比裝潢更重要

設計裝修是一件高金額、高風險的消費行為，許多糾紛並不是因為工程難，而是因為選錯人。只要依照上述「查證 → 比價 → 簽約 → 追蹤」四步驟流程，就能大幅降低踩雷機率，讓居家裝修過程更安心、更有保障。

