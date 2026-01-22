裝備沒檢查好？詹能傑第3度搜救未帶「共生面罩」

小隊長詹能傑脫面罩救援喪命。（圖／東森新聞）





基隆火警，小隊長詹能傑脫面罩救援喪命，但消防救人通常要用共生面罩，不過消防局確認，詹能傑第3次搜索，並未攜帶共生面罩，裝備的檢查是否成問題？另外，前義消也質疑RIT，也就是緊急救援小組是否第一時間成立，一個多小時才救到詹能傑。各界也再度提出，台灣救災需要先進定位系統。

已故基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑：「四處都是衣服，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點喔。」

英勇的小隊長詹能傑，兩度進出火場搜救後，向同袍說明火場內狀況有多艱困，這是他最後身影。他第三度背上氣瓶入火場，找到最後一位受困者33歲羅姓女子，詹能傑脫面罩救援喪命，與他同組進退的義消哀痛還原，他們在伸手不見五指的狀況下互助。

義消：「面罩面罩，我要面罩，那時候才發現他的聲音，不是蓋住的聲音，是沒有戴面罩的聲音，所以我才會用手去摸人頭在哪，我才手摸到他的臉，發現面罩咧，是這個樣子，我是這樣發現的，前面那幾秒發生什麼是我不知道。仁愛9號請回答，他至少喊了4次，昨天（無線電）怎麼喊都喊不出去。」

但消防救人，若沒有另外的供氣設備，如空氣包等新設備，都是從自己的氣瓶接出共生面罩，讓患者套在頭部，當天現場也有使用。

如今消防局確認，詹能傑第3次搜索，並未攜帶共生面罩，裝備的檢查是否成問題？另外為何對講機求援無效，以及RIT小組救援時間甚至拉到一個多小時，前義消也質疑，一到火場就該成立的RIT，是否真有按照流程成立。

前義消張志豪：「真的有人需要這個待救，或者有民眾待救，才成立所謂的RIT，其實這個為時都一定有點晚，任何救災弟兄失聯的時候，就要馬上介入。」

從共生面罩、對講機、現場管理機制、緊急救援到缺乏科技設備協助的問題，以及消防人力不足，讓同一人三度進入火場，體力過度消耗。各界盼盡速釐清真相，別再今日公祭，明日忘記。

