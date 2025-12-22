裝備破10萬！張文失業一年租北市精華區 他疑惑：整個就是很怪

王浩宇昨天po文，簡單計算張文所有裝備加起來，至少要價10萬元。（警方提供）

捷運台北車站、中山站19日發生震驚全台灣的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含犯案凶手張文，目前警方還在調查釐清其犯案動機，以及背後是否有其他人或集團介入涉案。民進黨前桃園市議員王浩宇昨（21）日po文，簡單計算張文所有裝備加起來，至少要價10萬元，但他這失業一年，又一樣住在台北市精華區，讓王浩宇疑惑直呼「整個就是很怪，說真的。」

根據警方目前調查，張文的平板紀錄中，發現他曾經向露天賣場購買24顆生存遊戲用的煙霧彈，每顆價格約2,000元左右，總共花費4.8萬元，另外還購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機等危險易燃物，依照這些清單研判，期規劃可能長達一年半左右。

而過去張文曾服自願役，但在2022年自演酒駕事件，後來遭軍方汰除。警方目前調查，發現張文過去曾擔任保全工作，後來無業狀態長達一年，今年他從桃園搬至台北市中正區的租屋處。

王浩宇昨天補充提到，張文當兵沒有當超過一年，因酒駕被剔除，不但要罰9萬元，而且還要賠給軍中差不多9萬元，加總已負18萬元；然後當保全，一個月薪水3.9萬，11個月總共加起來有43萬左右，接下來失業一年；媽媽一年給4萬元，但是張文住在台北市精華區，一個月1.7萬元，所有裝備加起來，至少10萬元，讓王不禁疑惑直呼「整個就是很怪，說真的。」

該篇po文曝光引發熱議，有不少網友跑來留言，「保單借款啊！很多可以查都沒查」「案情不單純，真的要嚴查」「說他是孤狼，真的讓人無法相信！」「賠錢可能是父母處理掉了」「我懷疑有組織或是集團有協助」「但如果說真的金援充足，裝備還可以搞更大的其實」。

