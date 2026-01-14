裝冷氣師傅多問1句 冬天降溫大票人跪謝：超爽

隨著氣溫下降，保暖成為熱門討論話題，網路圖文作家藍鳥表示，多年前安裝冷氣時，師傅隨口詢問是否升級有暖氣功能，價差約3至4千元，他當下便答應，現在回想起這個決定，他對當年的選擇感到非常慶幸，直呼十分值得，貼文曝光後掀起熱烈討論，不少家裡安裝冷暖機型的網友表示，十分實用，且電費比一般電暖器更省。

藍鳥於臉書粉專指出，當初家中安裝冷氣時，師傅曾詢問是否要升級為冷暖機型，費用比一般冷氣多3至4千元，他認為價差不大，便同意升級，近日氣溫下降，他回想起師傅當年的建議，認為這筆花費成了最值得的一項投資。

貼文曝光後引發不少共鳴，許多網友分享更換冷氣時，堅持選擇冷暖或變頻機型，不僅讓冬天在家中也能保持溫暖，電費支出也較一般電暖器更省；也有部分人後悔當初選擇單冷機型，感嘆原本認為沒有必要，沒想到為了省錢，反而為冬天帶來不便。

網友留言表示，「冷暖氣機發熱比一般電暖器更省電」、「之前我們要換變頻冷氣的時候，師傅直接幫我們訂冷暖機型，那時我還說根本用不到，但裝了之後這幾年我非常感謝他」、「冷暖空調電費比電暖器還低，效果又好」、「感謝師傅！天冷用起來很爽」。

也有人持不同看法，認為台灣冬季寒冷的天數有限，單冷機型已足夠使用，即使沒有安裝冷暖機型也不覺得後悔，只要加強保暖措施，仍能順利度過冬天。

