裝失憶？通緝犯心虛「跳車狂奔」警追捕 熱心民眾幫逮

花蓮員警在10日上午10點半左右，於吉安中山路攔停一輛方向燈閃爍頻率異常的黑色轎車，查出無照駕駛。而副駕駛蔡姓男子因謊報身分、行為可疑引起員警懷疑，最終試圖逃跑，但在熱心民眾協助下被逮捕。經查證，這名52歲蔡姓男子是花蓮地檢署發布的毒品通緝犯，身上還攜帶安非他命及依托咪酯煙彈等毒品。

男子看到警察心虛逃跑，竟是毒品通緝犯。（圖／TVBS）

花蓮員警在10日上午10點半左右，於吉安中山路發現一輛黑色轎車的方向燈閃爍頻率異常，立即跟隨並攔停該車。經檢查發現駕駛人無照駕駛，而副駕駛座的男子則表現得相當心虛。當員警要求副駕駛出示身分證時，該男子聲稱沒有帶證件，只記得自己的姓名和生日，卻忘了身分證字號，甚至表示要打電話詢問家人。

雖然員警當時接到其他案件通報，原本打算先行離開，但因為對男子的回應感到不對勁，決定再次攔查該車。員警表示，男子報的資料與其長相不符，顯得十分可疑。當員警再次攔停該車並要求靠邊停車時，男子突然踩油門加速逃逸，隨後在花蓮市國豐街被攔停。

面對警方攔查，男子立即下車拔腿就跑，員警在附近熱心民眾的協助下展開追捕。吉安分局仁里所警員劉晏瑋表示，他們在民眾合作下與同事往前追緝，順利將男子控制住。即使被抓獲，男子仍不斷掙扎試圖逃脫，但最終未能如願。

經過警方查證，這名52歲蔡姓男子是花蓮地檢署發布的毒品案通緝犯。警方在他身上搜出1包安非他命和6顆依托咪酯煙彈。蔡姓男子原本以為謊報身分就能蒙混過關，但他越緊張就越容易露出破綻，最終難逃法網。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

