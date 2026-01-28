裝惡霸景美夜市收保護費！5屁孩嗆「不繳生意就換人做」 北檢求刑1年

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北市景美夜市為外國旅客覓食熱點，但去年傳出多名惡霸向攤商恐嚇收取保護費。台北地檢署調查指出，年僅18歲的黃姓少年，夥同馮男、徐男、李男及陳男等5人，先後向夜市內的牛排店、海產店、麻油雞店、麵店等攤商放話，揚言「不交保護費，生意就換人做」，攤商心生畏懼後報警。北檢今（28）日偵結，依涉犯《刑法》妨害秩序、恐嚇取財未遂罪起訴，並建請法院判處有期徒刑1年。

5位少年喬裝惡霸向夜市攤商收取保護費，北檢依妨害秩序、恐嚇取財未遂罪求刑1年。（圖／臺北市商業處官網）

檢方指出，黃男與李男於去年9月3日騎乘機車前往景美夜市，先以言語恐嚇方式向攤商索取保護費；3天後，黃男再夥同馮男、徐男及陳男返回夜市，持續向多家攤商要求繳交保護費，並嗆聲若不配合「生意就換別人來做」，行徑囂張。

廣告 廣告

警方接獲報案後迅速鎖定涉案對象，將黃男及馮男、徐男等4人拘提到案。北檢調查認定，黃男、馮男、徐男3人以恐嚇、脅迫手段，在人潮聚集、可供公眾出入的場所向攤商索取保護費，已造成社會不安，遂依妨害秩序、恐嚇取財未遂罪提起公訴，並考量維護社會治安與司法公信力，建請法院量處較重刑責，合併執行有期徒刑1年以上。

至於尚未到案的李男，檢察官已發布通緝；而陳姓少年因年僅17歲，另移送少年法院依法處理。

更多FTNN新聞網報導

海賺數百萬！輔導興櫃竟「3折買股、市價拋售套利」 康和證券業務副總80萬交保

首腦陳志剛落網！北檢第7波搜索揪太子集團洗錢源頭 拘提約談11人

傅崐萁競選小物案延燒！律師張睿文涉藏匿人犯 北檢移送懲戒

