裝扮涉安全疑慮、不聽勸 北捷即日起拒載

▲北捷隨機傷人兇嫌張文（紅圈處）進入捷運台北車站M8入口畫面。（圖／中正一分局提供）

[NOWnews今日新聞] 北捷台北車站、中山站一帶商圈19日晚間發生兇嫌張文隨機砍人事件，造成4死11傷。北捷全面提高戒備，由於過去有生存遊戲玩家全副武裝搭捷運嚇壞民眾，遭警方壓制帶走。台北捷運公司今（24）日宣布，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，台北捷運增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

台北捷運進一步說明，前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。北捷表示，本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

台北捷運公司表示，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

