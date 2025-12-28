裝支架≠萬無一失！術後藥物、飲食與生活習慣一次搞懂

一般人接受血管支架置放術後，需要服用半年至1年不等的雙重抗血小板藥物，以預防血栓形成，如果短期要開刀的患者，包括牙科治療等，在暫時停藥的過程中，即有可能因支架血栓而出現嚴重的風險。

曾有一名患者，在5年前接受冠狀動脈左主幹多支塗藥血管支架置放手術，術後持續服用抗血栓藥物，但因為要拔牙而停藥5天，不料卻因急性心肌梗塞而求診。經心導管檢查發現，患者置放支架的血管，形成一大片血栓，血流完全過不去，雖然經緊急清除血栓，暫時緩解病情，但患者最後仍不幸因心臟功能衰竭離世。美國心臟學會即認為，在左主幹血管裝置支架並不是適合的處置。但隨著支架的進步已有較多的數據顯示合宜的病人在1~2年的短期預後上，血管支架置放可能並不輸繞道手術的治療，但仍需評估實際的臨床狀況而定。除了左主幹道血管阻塞並不太建議採用血管支架置放手術外，如果三條冠狀動脈血管全都堵塞，也不太適合裝置血管支架。

裝置支架的數量不宜太多

除非有特殊狀況，一般裝置支架的數量不宜太多，如果3條血管都有狹窄的現象，開刀是比較建議的處置方式。因為支架只是將狹窄的血管撐開，並沒有改變疾病的本質，且需要裝設的支架太多，相對地提高支架的血栓風險，再加上有多處狹窄，不易完整重建病人血管，日後發生再狹窄的機率也會比較高。

若患者狹窄的血管多達3條，醫師建議若臨床上血管病灶支架可能效果不佳者，可以冠狀動脈繞道手術為優先選擇。研究顯示，如果只有1、2條血管狹窄，採用冠狀動脈繞道手術與裝置血管支架的患者，長期的術後存活率相當，但支架的侵入性較小，住院天數少，恢復較快。但若是3條血管狹窄，一般而言，採取冠狀動脈繞道手術的術後長期存活率及再次手術的比率優於血管支架。不過臨床上， 還是要個別評估每個病人不同的身體狀況，選擇比較適合的治療方式。

術後還要注意飲食控制

血管支架問世可讓害怕開刀的患者有另一個選擇，但支架只是處理血管狹窄的選項之一，並不是唯一的選擇，患者必須要先與醫師就自身的病情詳細討論後，再就不同的治療方式進行評估。裝置支架半年後，約有1~3成的患者會出現再狹窄的情形，並不是一勞永逸的治療方式，且因有血栓形成的疑慮，患者術後必須遵從醫囑，服用抗血栓藥物，這是患者術後必須要特別注意的部分。

除了服用抗血栓藥物之外，患者術後還要注意飲食控制，並維持健康的生活習慣，少吃油炸食物、不要抽菸、多運動，若有糖尿病等心血管疾病相關的危險因子，必須好好控制，否則可能增加再狹窄的機率。

除了視血管狹窄的位置與嚴重度，評估採用血管支架，或是開刀進行冠狀動脈繞道手術外，有些患者的血管狹窄情形並不急需進行侵入性治療，可以先服用藥物，控制高血壓、高血糖與高血脂等三高問題，以預防心血管疾病病程的進展。

