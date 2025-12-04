裝水也有尖峰時刻？他見同事一早裝2000毫升水氣炸：我太吹毛求疵嗎

網友不解同事一早尖峰時刻裝2000cc水，引起網友論戰。示意圖／鏡報

根據衛生福利部建議，為了促進體內代謝，一般成人每日建議飲水量為1500至2000毫升，約為6至8杯水，不過一名網友在社群分享，上班時見同事在「尖峰時刻」一次裝滿2000毫升水，不禁質疑「是自己太吹毛求疵，還是同事沒同理心」？對此網友給予不同看法。

原PO在社群分享，早上上班時，見同事一次裝滿2000毫升水，如果是自己會擔心他人因此沒水或造成塞車，認為分次裝滿比較合適；貼文一出引起網友兩派論戰。

一派網友指出，「裝水還要用到什麼同理心」，認為裝多少水是「個人自由」，且2000毫升為多數人一天正常喝水量，反而質問原PO，既然你知道那個時段是裝水尖峰「為何你不離峰時去裝水？」、「這就是吹毛求疵」。

另一派網友指出「我懂你的心情」，表示辦公室一層樓大約200多人，飲水機僅7台，每天上午8點半左右飲水機就會大排長龍，許多人更是持1000毫升起跳熱水壺裝水回座位加熱，導致後面裝水同事都需要等飲水機製水，相當不便利。

不過也有網友直言「覺得這間公司很可憐」、「為什麼裝水還有尖峰時刻？」質疑公司「多準備一點飲用水不行嗎？」認為若一家公司連員工喝水都搞不定，只能「趕快離職」，紛紛表示「我這輩子還沒待過只裝2L水還要考慮後面同事沒得裝的公司」、「建議提醒公司總務再買飲水機」引起討論。



