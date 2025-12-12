裝潢公司再拿1.2億軍售標案！藍委爆福麥半年內接連得標「女王炸藥」採購

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今(12)日召開記者會，繼日前揭露福麥國際室內裝修公司得標國防部5.9億元RDX軍售案後，再度爆料該公司今年3月12日也拿下中科院編號YR13Z07P、標案金額達1.2億元的HMX炸藥採購案。立委質疑，一家登記在旅館、連招牌都沒有的裝潢公司，半年內竟能接連得標上億國防標案,背後是否有人護航，要求相關單位說明清楚。

王鴻薇指出,根據經濟部網站資料,福麥公司去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」項目,與國防部說法不符。該公司從110年到113年沒有任何進口紀錄,僅今年有不到50萬美元、約台幣1500萬元的極少量進口,很可能就是這次中科院標案的HMX炸藥。她質疑,這樣的公司能接二連三得標國防標案,負責人李文慶背後到底有誰撐腰。

馬文君表示,據爆料指出,似有中間人介紹從印度採購,所有標案條件都為福麥「量身打造」。她特別提到,HMX又稱「女王陛下炸藥」或奧克圖,是目前綜合性能最優良的單質炸藥,廣泛用於軍事領域。路透社今年7月曾獨家報導,一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送價值140萬美元的軍用級HMX炸藥,而美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資,標案貨源地卻標示為美國,其中疑點重重。

徐巧芯補充,福麥公司得標資訊顯示原產地為中華民國,但國內生產HMX須由軍備局轄下兵工廠製造,不可能替福麥生產。她強調,HMX屬於國際海運危險品準則第一類危險品,長榮、陽明、萬海等航商通常僅接受政府機構、軍事單位或大型工業企業委託運送,一般裝潢公司根本沒有能力處理運送及安全問題。

↑（圖片翻攝自國民黨團直播）

