裝潢公司得標軍方炸藥原料將抵台 馬文君：有無洗產地疑慮？

近期軍方一項RDX海掃更炸藥採購案，竟由一家室內裝潢公司得標，引起輿論譁然。國民黨立委馬文君質疑，且這批原料將從高雄上岸，如何運輸儲存，福麥沒有能力承接？且印度要賣給我們的機會不太高，這批原料會不會有洗產地的疑慮？

國民黨立委馬文君。（圖／中天新聞）

馬文君今天在臉書上發文表示，資本額1900萬、沒軍事背景的福麥室內裝修公司竟能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案，令社會大眾百思不得其解，且顧立雄部長的回覆，也是避重就輕，明顯是在為福麥護航。

馬文君說，她也透過記者會，再提出相關疑問。第一點：「RDX海掃更」的炸藥採購案難度很高，除了標價金額高以外，技術門檻也高，需進口敏感、危險性的高爆彈藥原料，而一間本業與軍事無關的公司，首次投標就能拿到這個採購案，且根據經濟部資料，福麥公司雖具備「國際貿易業」資格，在去年底才新增「化學原料批發」的營業登記，同時將公司改名，而今年就馬上拿到標案，我覺得相當不可思議，「同時，多間前幾年得標、有處理經驗的公司，今年卻沒半家投標，我合理懷疑，這個案子就是為福麥量身訂做，先讓它取得承接資格、再讓它順利得標。」

政府決標公告。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

第二點：在福麥的投標書中，提到這批RDX原料要從高雄市上岸，據她所知，這些具危險性、有爆炸疑慮的炮竹、彈藥及火藥原料，進口都有嚴格規範，需要嚴謹安排，RDX進口還需要專門船隻運輸，以防運輸途中爆炸，成本及運輸門檻之高，絕非一間沒經驗、去年底才增加營業登記的公司能處理勝任。

馬文君指出，這批原料要從高雄市上岸，從哪個碼頭上岸，陸上運輸、儲存如何安排，福麥到底有沒有能力承接，這些嚴肅問題，也需要國防部，甚至是福麥向社會大眾交代，也讓高雄市民能了解這批彈藥運輸的危險性。同時，這批RDX原料，未來可能是我們無人機或其他武器的火藥來源，它會從哪邊進口？「據我所知，印度要賣給我們的機會不太高，這批原料會不會有洗產地的疑慮？」

福麥公司設在台南一處旅館4樓。（圖／中天新聞）

馬文君表示，關於此案種種問題，外交國防委員會將在下周一安排專案報告，一切還需要國防部向大眾交代清楚。

