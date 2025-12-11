裝潢公司得標5.9億炸藥採購遭質疑 顧立雄：代理進口能取得證明就有資格

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國防部一項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案爆出爭議，得標廠商資格引發議論，遭國民黨立委王鴻薇質疑是「小吃店進口快篩劑」翻版。國防部長顧立雄今（11）日被問及此事時說，這些都是國內沒有自製產能的原物料採購，主要他們都具有一個從事國際貿易的代理商的資格，只要他們能夠提出相關的數據的證明，軍方查驗能夠落實的話，每一個人都有這個資格來投標。

顧立雄。（圖／資料照）

王鴻薇表示，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億，令人震驚的是，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。

顧立雄今早出席立院114年度中央政府總預算案協商，並於會前受訪。針對外界質疑裝潢店得標炸藥採購案，顧立雄說，這些都是國內沒有自製產能的原物料採購，主要他們都具有一個從事國際貿易的代理商的資格，只要他們能夠提出相關的數據的證明，軍方查驗能夠落實的話，每一個人都有這個資格來投標。

顧立雄說，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時候原廠來源證明的查驗，類似像這樣子的一個火藥原物料採購案，只要具有這樣的代理的能力，只要有辦法去取得相關的這些國軍需要的火藥原物料，坦白說這是一翻兩瞪眼的事，所以能不能取得，其實是可以相當明確來認定。

顧立雄說，因為這是一個沒有國內自製產能，只要有代理商的資格，能夠向原廠取得一個輸出證跟原廠的來源證明，提供火藥原物料，然後國防部查驗屬實，那就可以履約了。最主要是說它是代理進口，不是需要有自製的產能，相關這些從事國際貿易業，只要有辦法去做就能夠獲得國軍想要的火藥原物料。



