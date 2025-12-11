裝潢公司得標8億炸彈採購案 徐巧芯：國防部未說明是否有許可證

國民黨團副書記長徐巧芯。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國防部8億多元彈藥採購案，由台南市福麥室內裝潢公司以5.9億得標，引發外界質疑。國民黨立委徐巧芯今天(11日)表示，得標單中的貓膩是原產地國別寫中華民國，一家裝潢公司有可能在國內生產炸藥嗎？是軍備局的205廠委託製造嗎？根本不可能，所以福麥公司必須走國際貿易取得「RDX海掃更」炸藥，但國防部至今未說明是否有許可證。

徐巧芯指出，RDX它管制的條件非常嚴苛，絕對不屬於一般的進口程序，必須要具備以下的身分。第一，軍方機構，譬如軍備局及旗下的兵工廠，202、205廠為了生產彈藥，他們是有權利來進口這個原料的；第二，特許廠商，必須持有事業用爆炸物管理條例裡面的相關輸入許可證，這樣的廠商通常要是專業的軍火代理商或是化工大廠，絕對不是一家建築設計公司。

廣告 廣告

徐巧芯再指出，得標單上原產地國別寫著中華民國，如果今天在中華民國生產的話必須是軍備局，譬如205廠，「那請問是205廠在幫它做這樣子的一個炸彈嗎？炸藥的成份嗎？不可能嘛」，所以它一定要走所謂的國際貿易這一塊，但是它有沒有許可證？國防部昨天的說明中仍然沒有告訴我們。

徐巧芯表示，這家公司在113年8月9日時所登記的營業項目裡面連貿易都沒有，而是建築批發、建材零售、電器批發零售、室內裝潢、住宅大樓開發租售、投資興建公共建等，一直到113年的12月30日突然新增了國際貿易、五金批發、電子材料化學材料批發業跟機械批發業，一年後就以0.212億的資本標下了5.9億的RDX案，國際貿易和化學批發可能是該公司取得許可的營業項目。

徐巧芯重申，RDX的威力非常的巨大，必須要有相關的許可證，昨天國防部的報告裡面並沒有告訴我們這間公司有沒有許可證，只說如果按照期程沒有提供的話，該公司就不能再繼續這個標案。但有沒有相關的許可證都不知道的時候，在專業度上面，這家室內裝潢公司，是否有足夠的專業去處理如此危險的管制品。

徐巧芯也提到，針對國安疑慮的部分，相關的原料由一家室內設計公司來處理它是否安全，中間的過程是否可靠？還有特許資格是哪裡來的，是否真的具備處理火炸藥的相關的資格？或者借殼上市去投標。這些事情都應該要進一步的釐清，而不是國防部短短一篇新聞稿就想要矇混過關，RDX這個炸藥絕對不是一家小小的裝潢公司，國防部說的有所謂國際貿易的公司申請項目就可以許可，因為RDX是C4炸藥的主要成分。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

5.9億炸藥標案「室內裝修」公司得標 國防部：符合國際貿易業資格

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

