裝潢公司拿5.9億炸藥標案還能更扯 王鴻薇：後續擴充能到14.1億元

國民黨立委王鴻薇。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部高達5.9億元的炸藥標案，由台南一家室內裝潢公司得標，引發輿論爭議。國民黨立委王鴻薇今（11日）再指，最扯的是，這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到2028年12月15日為止，金額高達8.2億元，讓這家公司可拿到14.1億元得標金，最後可以達到還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

就福麥室內設計公司取得5.9億元國防部炸藥標案。國防部長顧立雄今天回應，只要有代理商資格，能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

王鴻薇則質問，這家公司從2021年到2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，卻一舉能拿下5.9億元的進口炸藥標案，這就是相關數據。 國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

王鴻薇進一步指出，這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到2028年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。

國民黨立委徐巧芯則說明，海掃更（RDX）是c4塑膠炸藥的主要成分，在台灣是嚴格管制品，絕對不屬於一般進口程序，必須是軍方機構或特許廠商，而特許廠商必須持有事業用爆炸物管理條例的相關許可證，這樣的廠商通常是專業軍火代理商或化工大廠，絕對不是一家建築設計公司。

徐巧芯指出，得標單裡面，這家福麥公司在標案上寫， RDX的原產地是中華民國，但如果是在國內生產，必須是例如軍備局轄下的205廠，但這不可能是205廠做的，所以走的一定是國際貿易，但這家公司有沒有許可證，而國防部昨天的說明當中，並沒有告訴大家。

徐巧芯表示，福麥公司在2024年8月9日登記所有營業項目裡面，連貿易都沒有，登記是建築批發、建材零售，室內裝潢等，再到去年12月30日，福麥公司突然去新增國際貿易、五金批發、電子材料、化學材料批發跟機械批發，一年後，就以0.12億元的資本額，標下5.9億元的 RDX案。她想問，一個室內裝潢公司是否有專業度取處理如此危險的管制品？這過程是否安全？這家公司的特許資格是哪裡來的？是否真的具備處理火炸藥的資格？還是借殼上市去投標的？這都該釐清，不是國防部昨天短短的新聞稿就能蒙混過關。

