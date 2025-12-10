裝潢公司標到近6億彈藥案 接電話者急掛斷：那個是上面的....

江明宗在福邁國際裝潢公司前打卡稱「隱形冠軍」 圖：江明宗臉書

[Newtalk新聞] 國防部8億多元彈藥採購案由一家台南市室內裝潢公司得標，引發熱議。國民黨立委王鴻薇今日臉書發文質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。《新頭殼》記者致電該公司，接聽電話的女士說，「那個是上面的…..，對不起」，隨即掛斷電話。

國防部今年11月24日上網公告「RDX海掃更乙項 」標案，標的分類是「447 武器, 彈藥及其零件」，決標方式採最低標。根據12月2日決標公告，僅有1家投標，廠商原始投標金額是774,690,000元，而該標案預算金額是824,670,000元，最後投標金額是593,762,400元 。得標廠商則是「福麥國際室內裝修有限公司」。

根據工商登記，該公司代表人李文慶，公司所在地是台南市中西區和真街79號，資本總額(元): 19,000,000元。

《新頭殼》致電該公司揭露電話，接聽女士表示，回應說服貿國際。但被問到該公司最近是不是標到一個國防部的彈藥案，她說，他們不清楚這個。記者追問，這個不是他們公司得標的嗎？她僅回答 :「那個是上面的…..，不好意思」。接著就掛斷電話。

王鴻薇臉書發文說，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？

王鴻薇說，今天網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。難道這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。

王鴻薇說，這宗標案的品項是武器彈樂及其零件。RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇說，這樣專業且上億的的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇說，他也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇說，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

前民眾黨台南市議員候選人江明宗也在臉書打卡酸說，跟大家介紹一個台南新出爐的隱形冠軍，在我身後的這個建築物，不要被外觀騙了，它很可能是最新一代鋼彈的秘密基地，需要用旅館的外觀來掩人耳目。

江明宗說，線索是這樣的，有鄉民發現，登記在這裡的、號稱是做室內裝修的公司，儘管資本額只有 1,900 萬，但得標了國防部高達 5.9 億元的標案，這個採購項目是武器、彈藥及其零件，這樣衝突的組合，除了它是鋼彈研發基地之外，我實在想不出什麼更好的解釋。

江明宗說，總之，台灣的奇妙之處，除了小吃店可以供應快篩外，現在又多了室內裝修公司可以供應武器，台灣真的穩了！

