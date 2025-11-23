裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
房價持續攀升，尤其雙北房價更是高居不下，讓許多想買房的人開始把目光放向屋齡較高、總價相對親民的物件。不過老屋雖然價格較能負擔，背後可能隱含其他風險。近日，有網友發文表示，他看上一間屋齡約30年的台北中古屋，雖然已重新裝潢、環境條件不錯，但仍對老屋狀況感到猶豫，詢問「台北屋齡30的房能買嗎？」
一名網友日前在Dcard上以「台北屋齡30的房能買嗎」為題發文，表示自己過去看房主要鎖定屋齡20年內的新案，但最近仲介推薦他一間尚未上架的物件，地點鄰近中山國中捷運站，社區有管理、有電梯，也有垃圾集中區。雖然公共空間略顯年代感，但屋內有重新裝潢，包含冷氣更新、地板重做、浴室改成乾濕分離，甚至比他看過某些17、18年的物件更乾淨明亮。
不過原PO坦言，他最擔心的仍是「看不到的部分」，尤其是921前興建的老屋，可能會有管線或結構問題。他也提到，房仲極力推銷，強調「地點好、釋出稀少」，讓他反而更猶豫，因此想詢問網友們的意見，「請問有人買過這種屋齡較高的房嗎？有什麼我需要額外注意的點？」
貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人提醒，老屋最大問題不是外觀，而是看不見的基礎工程，「漏水、裝潢爛掉長蟲、水管管路、電線線路、馬桶不通、電梯年限更換，問題多到爆炸」、「新裝潢通常是因為有缺點要掩蓋耶，比如漏水」、「公區維護，管理員素質，出入住民狀態，進電梯立刻看財報，有沒有足夠結餘，有沒有很多住戶欠繳管理費，頂樓跟地下停車場的維護狀況」。
也有網友認為，關鍵還是要看物件的地點，「其他縣市不建議 但台北市可以，只要價格合理地點好，就算40年屋齡都能很快賣出去」、「台北市40年以上的都還很搶手」、「買房選地點，地點為王，只要地點好，自住沒差換屋換的掉，記得永遠先看地點」、「就看那種環境你可不可以接受，有空多去看看附近環境，看有沒有機會晚上進大樓裡面氣氛」。
