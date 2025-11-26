裝潢工人做了30年！常常胸悶、會喘急求救 醫師驚：恐是石棉害病

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置區火警，從21日晚上至今持續悶燒，不少醫師擔心可能有「世紀之毒」石棉瓦，影響居民健康，環境部則澄清現場並無堆放石棉瓦。胸腔科醫師蘇一峰今（26）日分享，有個裝潢工人上班30年後，常常胸悶、會喘，出現肋膜增厚合併鈣化症狀，懷疑正是因為石棉造成肺病，貼文曝光後引發熱議。

蘇一峰在個人臉書發文表示，有個裝潢工人做了30年，工作常常要拆裝潢、夾層等，因為常常胸悶、會喘等症狀，到醫院做了X光檢查後出現異常，又進一步做了電腦斷層，沒想到工人原來有肋膜增厚合併鈣化的症狀，蘇一峰分析後認為，「可能要懷疑石棉造成的肺病」。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「石棉一直是一級致癌物呢，竟然沒有好好列管」、「裝潢場的材質複雜，但是我覺得木板不可怕，可怕的是矽酸鈣板、石膏板、吸音的玻璃纖維棉！只要是防火系的產品都有類似相關成分」、「為了賺錢真的很不容易，工作時要做好防護措施」、「裝潢拆除的粗工甚至是木工，真的最好起碼戴活性碳醫療口罩，當然更少是直上N95那些」。

事實上，蘇一峰過去也曾提醒，裝潢專家建議，石棉瓦不可以打碎後再裝袋，否則容易產生粉塵，也不可以用破損、薄膜塑膠袋包裝，另外更不可直接裸露在空地等清運，或是擅自焚燒，只能使用「太空包」或具有封閉蓋的堅固容器，拆除前要充分噴水潤濕石棉瓦，拆除時要全副武裝，配戴N95或P100口罩、防護衣、手套、護目鏡等。

更多中時新聞網報導

RSM經典賽》瓦利馬基PGA首冠 免驚失資格

萬元變大餐 為五臟廟開趴

伍佰連2天嗨爆高雄 明年可望返場台北