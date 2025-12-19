裝潢工蹲痛 髖關節夾擊症候群作怪

員榮醫院骨科醫師花世源說明髖關節夾擊症候群的症狀及治療方式。（員榮醫院提供）

記者吳東興∕員林報導

60歲葉姓裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路時沒事，但蹲下就會痛得受不了，醫師診斷為髖關節夾擊症候群，是因長期蹲著工作引起，提醒長期蹲著工作的水電工、泥水工等要注意。此外，年輕且高強度運動如網球、足球、田徑跨欄等選手也會發生。醫師呼籲如果一蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來很痛，千萬不要硬撐，趕緊就醫。

員榮醫院骨科醫師花世源表示，該患者因長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在X光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

廣告 廣告

花世源說，將患者破碎組織完整清除，修整並切除長3公分、寬1公分、厚約0.5公分的撕裂軟骨片段，之後用關節鏡拉開關節空間，徹底清理髖臼內積存碎屑與不正常組織，並注入玻尿酸，封閉微小出血點並降低發炎反應。

花世源指出，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源表示，初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。如症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。

花世源說，要避免髖關節夾擠症候群，應注意勿長時間深蹲，蹲下時要彎曲健康側膝蓋，並將會痛的腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。