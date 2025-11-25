裝潢師傅忍痛8年 "髖關節置換"當志工走更遠

發現健康有狀況務必積極就醫，避免病情擴大。一名60多歲的病友，老早就察覺髖關節異常，但是他卻不願耽誤本職上的裝潢事業，也不願缺席志工行列，結果忍痛忍了七年八年，髖關節已經嚴重變形，最後置換全人工髖關節才好轉。他一心一意要趕緊回去做志工，醫師不得不限制他術後多休息，才能走得更遠，做得更久。

62歲湯先生自嘲走路像企鵝，跟正常人不一樣，生性樂觀能開玩笑，但其實踏出的每一步他都忍受著劇痛。

病友 湯先生：「不是痛這裡 就是痛那裡，兩隻腳 無時無刻都在痛，都是抽痛 像晚上都無法睡覺 。」

廣告 廣告

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「大部分都是因為粗重工作，太過勞累 這種搬重重壓，嚴重變形 是因為整個股骨頭，都已經關節退化 磨損，整個髖臼杯也都跟著一起變形。」

醫師為他置換全人工髖關節，術後疼痛緩解相當明顯。

斗六慈院院長 簡瑞騰：「把磨損的股骨頭，還有磨損的髖臼杯，全部打磨乾淨，換上一個陶瓷的股骨頭 。」

從事裝潢業的湯先生不只工作上要求完美，在志工領域的付出更是盡心盡力，一心只想著趕緊回去做志工。

病友 湯先生：「現在我好了，有機會我就要去(當志工)，我哪還要等 。」

他總是不讓旁人知道，強忍病痛完成任務，醫師不得不對他開出限制令。

斗六慈院院長 簡瑞騰：「做完這種手術之後，最重要 大概3個月至6個月之間，避免過度活動 以免脫臼 。」

「 要休多久才能再去做志工，大概要1年，(你自己也預計1年喔)。」

手術之後需要訓練肌力，但這和工作勞動不同，遵循醫囑配合復健，才能加快康復速度。

更多 大愛新聞 報導：

入夜越晚越冷 北部.宜蘭低溫探14℃

鶯歌第一顆種子 101歲菩薩的心願

