裝潢師傅變軍火之王 侯漢廷：侮辱國際軍火商智商

新黨台北市議員侯漢廷今（12）日接受廣播節目專訪時，針對國防部RDX炸藥採購爭議提出嚴厲批評，直言民進黨執政創造「商業奇蹟」，衛福部教小吃店變快篩大亨、農業部教1人公司變雞蛋大王，如今國防部更教裝潢師傅變軍火之王，根本是「侮辱國際軍火商的智商」。

侯漢廷。(圖/中天新聞)

侯漢廷說，國防部長顧立雄對此爭議輕描淡寫表示，「只要有代理資格、取得原廠授權就行」，但用常識判斷，全球有能力合法、大規模製造RDX炸藥，多是美、英、法、德、俄等具備完整法規與安全管理的大國軍火商。他質疑，哪家國際軍火巨頭或化工大廠，會把戰略管制的炸藥授權給1家台灣的「室內裝修公司」代理？

侯漢廷進一步表示，該公司過去3年進口實績幾乎掛零，卻於2024年底突然變更登記，加了「化學原料批發」項目，不到1年就在限制性招標、只有1家廠商投標的情況下決標，精準拿下該筆近6億元的大單。他質疑，若非有人事先洩題「快去改登記，有大案子給你」，裝潢師傅怎麼會突然想改行賣化學原料？

福麥公司樓下是相同老闆開設的旅館。(圖/中天新聞)

更令人匪夷所思的是，該家裝潢公司的公司登記場所居然是1間民間旅館。侯漢廷直言：「這樣是不是未來大家住宿旅店時，都要擔心隔壁房間是不是放滿了炸藥？」他也指出，該公司資本額僅1200萬元，卻承攬近6億元案子，光是押標金與履約保證金就高達數千萬元，錢從哪來？

侯漢廷批評國防部把國防當兒戲，光憑1張「化學原料批發」登記就能投標武器彈藥，完全不要求「過去軍火經驗」、「財力證明」、「保管運輸炸藥能力」，毫不懷疑1家旅館能夠買到國際軍火。他強調，若非另有內情，很難相信國防部會把軍火品質、安全全賭在「信任裝潢公司」上。

(圖/截自王鴻薇臉書)

