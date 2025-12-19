裝潢師傅一蹲下就劇痛！醫揭1症候群

▲罹患髖夾擠症候群的病人蹲下時，髖關節會疼痛不已。（示意圖／員榮醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 一名裝潢師傅數年來飽受下蹲困擾，平常走路沒問題，但蹲下時就會痛得受不了。醫師檢查，發現是「髖關節夾擊症候群」，原因來自長期蹲著工作。提醒3類職業，若出現蹲下去髖部兩邊感覺卡住，站起來會有疼痛感，千萬不要硬撐。

員榮醫療體系員榮醫院骨科醫師花世源提到，一位60多歲的個案因為從事裝潢工作，需要頻繁蹲下、站起來。但數年來，每每要蹲下工作時就會出現髖關節卡住的感覺，甚至出現劇烈疼痛，無法下蹲情況。

廣告 廣告

個案也曾到其他醫院就診，始終未能改善。花世源表示，患者罹患「髖關節夾擠症候群」（Femoroacetabular Impingement, FAI），因為長期蹲著工作，大腿向上擠壓骨盆與髖臼結構，導致關節承受反覆不正常的壓力。

花世源指出，經年累月的結果，原本應環繞髖關節並提供緩衝與穩定的關節唇逐漸受損，最終撕裂。關節唇損傷在X光片上不易顯示，需透過核磁共振檢查（MRI）。

髖關節夾擠症候群常見2症狀 醫：不要長時間深蹲

花世源說，髖關節夾擠症候群是常見但容易被忽略的骨科疾病，高風險族群有水電工、裝潢師傅、修車技師等長時間蹲著工作的勞工；此外跆拳道、跨欄、足球、網球等要大幅度用到髖部動作的運動員，也會造成髖關節承受過度壓力，形成骨刺或軟組織損傷，常見症狀有髖部外側或腹股溝疼痛、蹲下時感覺關節卡住。

花世源表示，初期可採保守療法，如物理治療、止痛藥、注射玻尿酸或類固醇。假設症狀持續惡化，需考慮手術移除骨刺與增生組織、修復或切除受損的關節唇、清除關節腔內發炎物質及注射潤滑劑改善關節活動度，採微創手術，術後恢復快，病人當日即可下床行走，生活品質顯著提升。

花世源提醒，要避免髖關節夾擠症候群，應注意不要長時間深蹲，蹲下時要彎曲健康側的膝蓋，並將會痛的另一隻腿向後伸直。運動時不要過度彎曲、旋轉髖關節，並強化臀部穩定肌群；仰臥或側臥時，兩腿間可夾枕頭，避免關節內收。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

連日低溫「心血管疾病死亡率」恐高出32%！醫示警年末2大危機

男自揭3症狀以為胃食道逆流！吃東西容易嗆到 醫檢查：肺癌三期

冬至別亂進補！小心害失眠 中醫示警4類人：病情恐加重