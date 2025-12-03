裝潢理由說不清？婦人解除定存遇詐陷阱 萬華分局火速介入成功阻詐50萬

【警政時報 趙靜姸／台北報導】萬華分局華江派出所日前接獲郵局通報，指一名年約70歲的陳姓婦人欲解除新臺幣50萬元定存，惟其在行員關懷提問時無法清楚說明款項用途，疑似落入詐騙陷阱。行員警覺異狀，立即通報警方到場協助。

員警於現場詢問、關懷民眾。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

華江所員警施偉捷、張秀如獲報後迅速到場關懷詢問，陳姓婦人聲稱因「家裡要裝潢」而需解定存，但卻無法提出任何裝潢估價單、施工資訊，甚至連家屬姓名與是否知情也答覆迂迴。警方分析研判，該婦人極可能遭詐騙集團指示，並依照詐團話術以「裝潢」作為提款理由。

員警遂耐心向陳婦說明常見詐騙手法與詐團應對話術，陳婦這才驚覺受騙，當場打消匯款念頭，成功保住辛苦存下的50萬元積蓄。

華江派出所警員施偉捷（左）、張秀如（右）。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾對於來源不明的網路訊息務必提高警覺並多方查證。若遇可疑情況，可立即撥打 165 反詐騙專線或 110 報案專線尋求協助，共同守護自身財產安全。

