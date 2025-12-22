裝潢蟑螂到處招搖撞騙！認清詐騙自保方法一次懂

整理｜Eason 圖片來源｜Unsplash



不少業主裝修前滿懷期待，結果卻落入陷阱，錢花了、人找不到、房子還變成工地災難現場。今天將透過最簡單、實用的方式，帶大家一探裝修詐騙、裝修蟑螂的真面目，並教大家幾招自保技巧，讓人未來在裝潢的路上可以更安心。

認清「裝潢蟑螂」的五大特徵

別以為只有沒經驗的人會受騙，裝潢蟑螂的手法層出不窮、演技一流。這些是我們常見的幾種詐騙型態：

1. 超低報價吸引上鉤

「一坪只要$8,000！」、「全屋裝潢30萬搞定！」，通常這種遠低於市場行情的報價，不是佛心，是陷阱。通常前期報價很低，簽約後再以「追加工程」、「材料升級」等理由不斷加價，最後花得比正常設計師還貴。

2. 拒絕簽正式合約

有些業者會說：「我們這是熟客價，不用簽那麼複雜的合約。」錯！越熟越要簽！沒有白紙黑字保障的約定，任何爭議都是一場口水戰，最終吃虧的絕對是業主。

3. 要求高額訂金、先付清款項

合理的付款應依照進度分期付款（如30-40-30），但蟑螂業者常要求一次性付清50%以上款項，之後人間蒸發或偷工減料，讓你追也追不回來。

4. 沒有實體辦公室或作品

只靠一支手機和Line談案、不願提供實際案例或作品、無公司立案登記，這些都要特別警惕。專業的設計師通常會有公司門面、作品集與明確聯絡方式。

5. 催促簽約、不給思考時間

「現在簽約我送你電視牆！」、「這價格明天就沒了！」這種施壓式銷售常見於裝潢蟑螂，目的就是讓業主在毫無準備下草率簽約。

保護自己這樣做！防蟑5招一次學會

1. 比價不比價錢，比內容細節

不怕問三家，只怕只看價格。找設計師或統包時，請務必要求詳細報價單，包含每一項工項、材料品牌與數量等。報得越細、越清楚，越難有灰色空間。

2. 工程合約要簽妥，內容要清楚

記得合約要包含以下重點：工程項目與範圍、工期起訖時間與延誤罰則、分期付款方式、材料與品牌名稱、售後保固內容。如果不確定合約內容，可花點小錢請專業第三方驗收或律師協助審閱。

3. 查評價，看是否有消保官申訴紀錄

網路搜尋公司名稱，搭配「詐騙」、「糾紛」、「評價」等關鍵字，看過往案例。台灣有公開的裝修糾紛資料庫，也可以向當地建築師公會查詢是否為合法業者。

4. 拒絕一筆交清，採進度付款制度

每完成一階段付款一次，像是拆除完、泥作完、木作進場、驗收等。這不只保障自己，也促使對方確實完成每一階段工程，才拿得到錢。

5. 找專業設計師，而不是「什麼都能包」的人

好的室內設計師不只是畫圖而已，而是從空間動線、收納規劃、風格搭配到預算控管、工班協調都能為屋主把關的專業導演。不要貪小便宜，否則最後可能付出更高代價。

慎選比後悔重要一萬倍

裝修本該是讓生活更舒適的過程，不應該是一場災難。花時間挑對人，比事後補救便宜又有效。別讓蟑螂有機可乘，更別讓自己辛苦賺來的錢被騙光，如果你正在準備裝潢，記得冷靜判斷、不急著簽約，多詢問、多比較，才能真正找到值得信任的裝修夥伴。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk