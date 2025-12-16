裝潢賣炸藥 鞋業製底火 民眾能安心嗎
台灣公共採購的荒謬劇碼一再重演，且每一次都比前一次更令人不安。從資本額僅兩百萬元的小吃店承攬上億元快篩試劑、久未營運的五十萬元公司得標近億顆雞蛋，如今，這套不問專業、只看資格形式的採購邏輯，竟蔓延到國防核心領域。
在野黨立委踢爆，攸關台灣國防安全、高達將近六億元的旋風炸藥（RDX）竟是室內裝修公司得標，國防部子彈底火由鞋類公司承攬。國民黨立委王鴻薇嘲諷這根本是「小吃店賣快篩」的翻版。若非枉法的膽大妄為，就是制度失靈的警訊。
軍事採購從來不是一般行政事務。它同時牽動國家安全、外交敏感、鉅額公共財政，與最核心的民主監督與問責。但台灣至今仍沒有一套專責的軍事採購法制，只能勉強拼湊《政府採購法》、《預算法》與各式行政命令應付。制度零散、權責模糊，監督自然破洞百出。
全球政經局勢詭譎，兩岸關係在民進黨仇中為核心的執政下，可謂劍拔弩張。國防預算這些年急速膨脹，特別預算成為常態，行政裁量權卻未同步受到制度性約束。當一家資本額與專業背景明顯不相符的公司，得以承攬高度管制的炸藥採購，而主管機關僅以「底價接近」作為合理化說帖，社會自然會質疑，這究竟是專業評選，還是事後補說明的量身打造？
國防機密，不該是財政黑箱的遮羞布。長期以來，行政部門動輒以「國防機密」、「外交敏感」為由，築起高牆，排拒國會與社會的實質監督。但民主政治的基本原則從未因國防而失效，所有支出，終究都必須向人民負責。
預算法明定，重大政策須提出成本效益分析與完整財源規劃，但軍購預算在實務上往往只呈現當期支出，對於數十年期的後勤維修、升級成本與潛在債務負擔，卻語焉不詳。只談買賣價格、不談養護等後續經費，扭曲財政紀律，也勢必擠壓教育、醫療與社會安全網等民生支出，最終削弱的，反而是整體社會韌性。
成熟的民主國家應更清楚軍購必須高度法制化、專業化。參酌美國與多數歐洲國家，均設有專責的軍事採購制度、國會專門委員會、獨立審計與公開聽證機制，以制度降低貪腐與誤判風險。反觀台灣，仍以一般行政思維處理高度敏感的軍火採購，如何說服社會？
六億元的炸藥，禦敵效果尚未可知，卻毀了社會信任。國防要強，制度必須更強；否則，再多軍備，也只是沙上築牆。
更多品觀點報導
從泡茶到維護兵棋？國防採購爆醜聞：資本額10萬茶葉公司得標敏感資安標案
民進黨公布民調:藍白推動法案逾半民眾不支持 呼籲尊重民意懸崖勒馬
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 114
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 117
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 138
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 48
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 242
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 42
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
綠營明目張膽獨裁？邱毅籲藍白：不能怕2事
[NOWnews今日新聞]針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此，前立委邱毅今（15）日痛批，總統賴清德明目張膽搞獨裁，而有效抗爭的前提是，在野陣營帶頭的人「要不怕死、不怕...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 113
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 99
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 11 小時前 ・ 17
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 31
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 164
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 96
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 1 小時前 ・ 14
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 天前 ・ 52
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
財劃法不副署不公布？在野黨火大：上街頭是必然選項
《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決後，傳出賴清德政府研擬採取「不副署、不公布」因應，引發在野黨強烈反彈。國民黨團幹部14日直言，若民進黨政府執意違法硬幹，「上街頭將是必然選項」，民眾黨主席黃國昌也痛批這是徹頭徹尾的憲政災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20