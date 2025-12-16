裝潢賣炸藥 鞋業製底火 民眾能安心嗎

台灣公共採購的荒謬劇碼一再重演，且每一次都比前一次更令人不安。從資本額僅兩百萬元的小吃店承攬上億元快篩試劑、久未營運的五十萬元公司得標近億顆雞蛋，如今，這套不問專業、只看資格形式的採購邏輯，竟蔓延到國防核心領域。

在野黨立委踢爆，攸關台灣國防安全、高達將近六億元的旋風炸藥（RDX）竟是室內裝修公司得標，國防部子彈底火由鞋類公司承攬。國民黨立委王鴻薇嘲諷這根本是「小吃店賣快篩」的翻版。若非枉法的膽大妄為，就是制度失靈的警訊。

軍事採購從來不是一般行政事務。它同時牽動國家安全、外交敏感、鉅額公共財政，與最核心的民主監督與問責。但台灣至今仍沒有一套專責的軍事採購法制，只能勉強拼湊《政府採購法》、《預算法》與各式行政命令應付。制度零散、權責模糊，監督自然破洞百出。

全球政經局勢詭譎，兩岸關係在民進黨仇中為核心的執政下，可謂劍拔弩張。國防預算這些年急速膨脹，特別預算成為常態，行政裁量權卻未同步受到制度性約束。當一家資本額與專業背景明顯不相符的公司，得以承攬高度管制的炸藥採購，而主管機關僅以「底價接近」作為合理化說帖，社會自然會質疑，這究竟是專業評選，還是事後補說明的量身打造？

國防機密，不該是財政黑箱的遮羞布。長期以來，行政部門動輒以「國防機密」、「外交敏感」為由，築起高牆，排拒國會與社會的實質監督。但民主政治的基本原則從未因國防而失效，所有支出，終究都必須向人民負責。

預算法明定，重大政策須提出成本效益分析與完整財源規劃，但軍購預算在實務上往往只呈現當期支出，對於數十年期的後勤維修、升級成本與潛在債務負擔，卻語焉不詳。只談買賣價格、不談養護等後續經費，扭曲財政紀律，也勢必擠壓教育、醫療與社會安全網等民生支出，最終削弱的，反而是整體社會韌性。

成熟的民主國家應更清楚軍購必須高度法制化、專業化。參酌美國與多數歐洲國家，均設有專責的軍事採購制度、國會專門委員會、獨立審計與公開聽證機制，以制度降低貪腐與誤判風險。反觀台灣，仍以一般行政思維處理高度敏感的軍火採購，如何說服社會？

六億元的炸藥，禦敵效果尚未可知，卻毀了社會信任。國防要強，制度必須更強；否則，再多軍備，也只是沙上築牆。

