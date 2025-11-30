裝潢踩雷怕後悔？她卡在「磁磚vs木地板」兩難 網揭關鍵：做一次最省

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

買房後第一個難題，往往不是家具，而是「要不要裝修到位」。近日一名女網友發文分享，自己剛購入一間23年中古屋，原本打算簡單整理、保留原始磁磚省下裝潢費，沒想到設計師一句話讓她陷入猶豫，直呼：「乾脆一次鋪木地板比較划算？」

買房後第一個難題，往往不是家具，而是「要不要裝修到位」（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，新家位於南部，室內約26坪，屋況整體不差，因此一開始只打算做基礎裝潢。但設計師提醒，磁磚雖然大多完好，卻有少數出現「空鼓」情形，為了避免後續施工造成破損，必須做雙層地板保護，而保護材料與拆除費用加總也不是小數目。

廣告 廣告

設計師更建議她評估：「既然保護費都要花，不如考慮直接鋪木地板。」這讓原PO心動，因為她本來就很喜歡超耐磨木地板或人字拼設計，只是礙於預算才決定延後施工，如今卻突然覺得：「這樣算一算，好像不鋪反而更虧？」

貼文一出，引發網友熱議，「鋪地板絕對不後悔！我也是買中古屋，在原本磁磚上鋪新地板，鋪完整個房子變得超美又不冰冷（先生不愛穿拖鞋）」、「如果預算不夠就直接使用，但之後鋪你還要考慮到現有傢俱要移動到哪的問題」、「建議直接在磁磚上鋪木地板吧～很多建商連磁磚都不鋪直接鋪SPC（省錢），個人建議上超耐磨>SPC相對比較不會冰冷，看自己的價格考量吧」

更多FTNN新聞網報導

裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕

買賣流程霧煞煞？信義房屋提醒「這步驟」很重要

2025 GRESB 台灣年會開放報名！跨界共策永續不動產價值鍊

